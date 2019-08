Die Borgentreicher Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag den Brand eines Taubenschlages in Borgentreich-Körbecke schnell gelöscht. Dennoch verendeten 100 Tauben. Foto: August Wilhelms

Borgentreich (WB/ben). In Borgentreich-Körbecke ist am Donnerstagnachmittag Am Heiberg ein Taubenschlag abgebrannt. Etwa 100 Tauben sind hierbei verendet. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.