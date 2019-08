Die Borgentreicher Feuerwehr hat am Donnerstagnachmittag den Brand eines Holzlagerschuppens in Borgentreich-Körbecke schnell gelöscht. Foto: August Wilhelms

Borgentreich (WB/ben). In Borgentreich-Körbecke hat am Donnerstagnachmittag Am Heiberg ein Schuppen gebrannt, in dem Holz gelagert wurde. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Menschen kamen nach ersten Informationen vor Ort bei dem Feuer nicht zu Schaden.