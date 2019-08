Borgentreich (WB). In der Borgentreicher Pfarrkirche St. Johannes Baptist wird am Sonntag, 18. August, ab 16 Uhr die Konzertreihe »Klangvolle Hörspiele im Zauber des Barock« fortgesetzt.

Zu Gast ist Henk Verhoef aus Amsterdam in den Niederlanden. Er studierte in Paris und Amsterdam, wo er das Konzertdiplom »cum laude« erhielt. Aus vielen Wettbewerben ging er als Preisträger hervor, Konzertreisen führten ihn durch Europas sowie in die USA, Russland und Brasilien.

Henk Verhoef ist Organist an der Amsterdamer Nieuwe Kerk. Weiterhin arbeitet er als Berater bei der Restaurierung historischer Orgeln. Er ist Dirigent und Carilloneur. Unter dem Motto »Kirche und Theater« erklingen Werke von Louis Couperin, Georg Böhm, Jean-Henry d’Anglebert, Johann Sebastian Bach und Marin Marais. Karten (acht Euro, ermäßigt fünf Euro) gibt es an der Abendkasse.