Borgentreich (WB). 1991 zog im Warburger Land ein ganzes Haus um: ein 160 Jahre altes Gebäude aus Borgentreich-Rösebeck wurde auf einem Spezial-Tieflader quer durch Ostwestfalen-Lippe ins Freilichtmuseum nach Detmold transportiert. Der WDR berichtet in seiner Doku-Reihe »Unser Land in den 90ern« über das Ereignis.

Die Folge soll am Freitag, 16. August, um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen ausgestrahlt werden. Archivfilm-Material der spektakulären Aktion wurde dafür zusammengestellt. Sowohl der Fahrer des Tiefladers als auch die Bevölkerung aus Rösebeck kommen dabei zu Wort, gibt der WDR in einer Pressemitteilung bekannt.

Bauhistoriker Joachim Kleinmann beschreibt Durchführung

Bauhistoriker Joachim Kleinmanns, der die Aktion damals geplant und begleitet hat, ist in einem aktuellen Interview zu sehen. Er beschreibt die Planung, Organisation und Durchführung der Aktion. »Vielleicht erkennt sich der eine oder andere Rösebecker, der 1991 bei dem Transport zugeschaut hat oder damals interviewt wurde, in den Filmaufnahmen wieder?«, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die 90er-Jahre waren für Nordrhein-Westfalen ein Jahrzehnt großer Veränderungen, die das Land bis heute prägen. Der WDR widmet jedem Jahr eine eigene Dokumentation. Sie wird seit dem 9. August jeweils freitags um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen gezeigt. Zudem sind die Folgen in der WDR-Mediathek unter www.mediathek.wdr.de im Internet zu finden.

Folgen in der WDR-Mediathek

In der kommenden Folge über das Jahr 1991 geht es neben dem Umzug des Rösebecker Hauses unter anderem auch um Hochspringerin Heike Henkel, die in Tokio Weltmeisterin wurde. Zudem erinnert sich Kölsch-Rocker Peter Brings an das Jahr, in dem er mit der Band »Brings« den Durchbruch schaffte und den ersten Plattenvertrag abschloss.