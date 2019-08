In einer Kurve am Ortsausgang Natingen in Fahrtrichtung Borgholz geriet der 18-jährige Fahrer eines BMW aus noch ungeklärten Gründen zunächst in die Mitte der Fahrbahn, musste dann aber dem Gegenverkehr ausweichen.

Um einen Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen zu vermeiden, lenkte der junge Mann seinen BMW nach rechts, kam von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Graben und durchbrach einen Zaun. Auf der Weide kam das Fahrzeug mit erheblichen Beschädigungen zum Stehen.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf 8200 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.