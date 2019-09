Von Cosima Grundkötter

Borgentreich (WB). Französischer Swing im brasilianischen Baião-Rhythmus, mit Jazz-Skalen verfeinerte Choros, schwedische Folklore, wilde nordbrasilianische Forrós, flirrende Charango-Soli und ein ebenso klangschönes wie subtiles Akkordeonspiel – das und vieles mehr war am vergangenen Sonntag in der evangelischen Kirche in Borgentreich zu hören.