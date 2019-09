Von Ralf Benner

Borgentreich-Körbecke (WB). Der Rohbau steht, Dach und Fenster sowie Innenausbau werden in den kommenden Wochen folgen: Die Erweiterung des städtischen Kindergartens in Körbecke ist auf einem guten Weg. Dort entstehen sechs neue Plätze für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren. Bis Ostern 2020 sollen die Arbeiten voraussichtlich beendet sein.

Für Bürgermeister Rainer Rauch ist der Ausbau der Kindertagesbetreuung ein weiterer wichtiger Beitrag zur Stärkung der Familienfreundlichkeit in der Orgelstadt. »Die Kinderbetreuung ist ein sehr wichtiger Standortfaktor. Wir freuen uns sehr, mit diesem zusätzlichen Angebot die Familien im Stadtgebiet Borgentreich noch besser unterstützen zu können«, sagt Rauch. Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren seien in den vergangenen Jahren immer begehrter geworden.

80 Quadratmeter neue Fläche

Nach dem Familienforum in Borgen­treichs Kernstadt sowie der Kita in Großeneder seien mit der Erweiterung der Einrichtung in Körbecke dann alle drei Kindergärten in städtischer Trägerschaft ausgebaut und saniert worden, betont Rolf Husemann, Leiter des Schulamtes der Orgelstadt.

Der Kindergarten in Körbecke wird um einen Schlaf- sowie einen Wickelraum für die U3-Betreuung erweitert. Der Anbau, der nach Norden ausgerichtet ist und über eine Nutzfläche von 80 Quadratmetern verfügt, biete nach Angaben der Architekten Alexander Otto und Magdalena Köhler vom Architektenbüro Köhler und Otto aus Bad Wünnenberg viele Vorteile: So wird es neben einem Schlaf- und einem Wickelraum künftig auch eine sogenannte »Schmutzschleuse« für die Kinder geben, wenn sie vom Spielen im Außenbereich der Kita wieder zurück ins Gebäude gehen. Im Kellergeschoss des Anbaus sollen zudem ein Abstellraum sowie ein Kinderwagenraum eingerichtet werden.

Baukosten betragen 500.000 Euro

Die Bewegungserziehung, die derzeit provisorisch im Flur stattfindet, könnte in Zukunft im Schlafraum, der auch als Differenzierungsraum genutzt werden soll, stattfinden. Aktuell dient das Personal-WC auch als Wickelraum – die Privatsphäre der Mitarbeiter ist somit stark beeinträchtigt. Durch den Anbau werde dann auch dieses Problem gelöst.

Der Eingang zum Kindergarten wird verlegt und befindet sich zukünftig zwischen Alt- und Neubau. Das Innere des Altbaus, in dem sich seit seiner Erbauung im Jahr 1992 nichts mehr getan habe, wird im Zuge der Arbeiten auch saniert, etwa die Bodenbeläge.

Die reinen Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf etwa 500.000 Euro. Das Land fördert das Vorhaben mit 180.000 Euro.

23 Mädchen und Jungen in der Kita

Das Fehlen eines Schlaf- und Wickelraumes in der Körbecker Kita hatte das Landesjugendamt Münster bei einer Besichtigung 2017 festgestellt und bemängelt. Das Landesjugendamt hatte daraufhin erklärt, dass eine weitere Betreuung der U3-Kinder nur noch im Wege der Ausnahmegenehmigung akzeptiert werde, bis ein Schlafraum und ein Wickelraum errichtet worden sind.

»Zurzeit besuchen unseren Kindergarten 23 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren«, sagt dessen Leiterin Theresia Rehrmann. Die Jungen und Mädchen kommen aus den Stadtbezirken Körbecke, Bühne, Muddenhagen und Manrode. Aktuell sind vier Kinder in der U3-Betreuung.