Borgentreich (WB). Die Digitalwerkstatt des NRW-Schulministeriums steht in dieser Woche auf dem Schulhof der Katholischen Grundschule in Borgen­treich. Es ist die einzige Station im Kreis Höxter.

Dass die Grundschule der Orgelstadt den Zuschlag bekam, darüber freuen sich besonders Schulleiterin Marlies Müller, Bürgermeister Rainer Rauch und Hubertus Gockeln, Schulrat des Kreises Höxter.

Stadt hat in die multimediale Ausstattung der Schule investiert

»Wir fassen es als Auszeichnung auf, dass die Digitalwerkstatt zu uns gekommen ist«, sagte Rauch. Die Stadt Borgentreich habe viel Geld in die multimediale Ausstattung der Schulen gesteckt und für einen schnellen Glasfaseranschluss gesorgt. Allein die Grundschule verfüge über 78 Tablets.

Kinder und Lehrer im Umgang mit Tablets und neuen Medien schulen

In dieser Woche werden die Schülerinnen und Schüler der Grundschule im Umgang mit Tablets und neuen Medien geschult. Was man mit den Geräten außer Daddeln noch alles anstellen kann, erklären Ronja Baetz und Stefan Ristics.

Sie zeigen, wie digitale Bildung im Schulalltag aussehen kann. Die Jungen und Mädchen erlernen auch, wie sie kleine Trickfilme mit dem Tablet erstellen und präsentieren können.

Doch nicht nur die Kleinsten lernen viel dazu, denn es werden auch mehrere Fortbildungen am Nachmittag für die Lehrer in der Digitalwerkstatt angeboten.

Noch bis zum Ende der Woche bleibt die Digitalwerkstatt in Borgentreich. Für die Eltern wird am Donnerstag um 19 Uhr ein Abend zum Thema Medienkonsum angeboten. Und am Freitag werden die Schüler dann ihre Arbeitsergebnisse präsentieren.