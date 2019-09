Von Konrad Thiele

Die Ederhalle zeuge vom Gemeinschaftssinn der Dorfbewohner, sagte Pastor Werner Lütkefend in der Messe. »Die Halle lädt ein zum Schützenfest, zu Familienfesten und Bällen. In der Halle wird musiziert und Sport getrieben. Das Jubiläum zeigt: Wir in Großeneder gehören zusammen«, betonte er.

Und so hatte die Vereinsgemeinschaft von Großeneder zu einem Jubiläumsfest eingeladen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte neben dem heimischen Spielmannszug die Egerländer Besetzung der Blaskapelle Concordia Albaxen.

Dösseler schießen sich an die Spitze

Im Nebenraum schossen die Schützen aus Großeneder und den befreundeten Nachbarorten um den Eder-Pokal. Pro Mannschaft traten drei Schützen an, die Schützenkönige kämpften in der Einzelwertung. Keinen Zweifel an ihrer sicheren Hand ließen die Schützen aus Dössel aufkommen. Mit 85 Ring schossen sie sich an die Spitze. Berthold Stiewe, Michael Meyer und Arnold Beine holten sich den Eder-Pokal in der Mannschaftswertung. Den zweiten Platz belegten mit 80 Ring die Schützen aus Rösebeck: Mark Becker, Florian Jacobi und Rudolph Stoppelkamp. Der Pokal für die Drittplatzierten bleibt in Gro­ßeneder. Michael Meier, Kai Hördemann und Andreas Zwinge sicherten sich mit 79 Ring den dritten Rang.

Den Eder-Pokal in der Königswertung holte sich Niclas Stickeln aus Lütgeneder (30 Ring). Benedikt Ricken aus Hohenwepel schoss 27 Ring. Auf dem dritten Platz folgt mit 26 Ring Christian Tewes aus Eissen.

Ein Blick in die Historie

Das 50-jährige Bestehen der Halle wurde mit dem ganzen Dorf und Freunden aus der Region gefeiert. Ein Blick in die Historie zeigt, dass die Ederhalle es gleich zweimal geschafft hat, eine Welle der Hilfsbereitschaft auszulösen. Sowohl der Neu- als auch der Umbau waren nur durch enorme Eigenleistungen der Bevölkerung und Spenden möglich. Die Halle wurde 1969 zum Schützenfest eingeweiht. Die Halle erwies sich als funktional. In den Folgejahren wurden dort viele Feste gefeiert. Auch der Schulsport fand in der Halle eine witterungsunabhängige Möglichkeit der Unterrichtsgestaltung.

Im Laufe der Jahre traten bauliche Mängel auf, so dass der Schulsport wegen Verletzungsgefahr nicht mehr in der Halle durchgeführt werden konnte. Die Entscheidungsträger beschlossen einen Umbau zur Mehrzweckhalle. Nach der Einweihung des Umbaus im Jahr 2000 gab es keinen Tag, an dem die Halle nicht genutzt wurde. Vereine bieten sportliche Aktivitäten an, aber auch die Kirche konnte die Ederhalle stets nutzen, wenn das Gotteshaus nicht zur Verfügung stand.