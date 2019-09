Zum Traktorentreffen am Museum Dorfgeschichte laden die Dreschflegel und die Landfrauen Borgholz ein (von links): Christopher Wittrock, Ludger Schabedoth, die Landfrauen-Vorsitzende Rita Schlüter, der Dreschflegel-Vorsitzende Friedhelm Pape und Ulrich Schlothane vor dem 40 Jahre alten und 68 PS starken Deutz D 6806 synchro von Ludger Schabedoth. Foto: August Wilhelms

Borgentreich (WB/auwi). Viele alte Trecker gibt es beim vierten Traktorentreff am Museum Dorfgeschichte zu sehen.

Am Samstag, 21. September, ab 14 Uhr, sowie am Sonntag, 22. September, ab 11 Uhr, ist dort im Borgholzer Gewerbegebiet Am Spiegelberg (B 241/Höhe Baustoff Kühlert) die bei Kennern beliebte Traktoren-Oldtimer-Schau des »Vereins der Freunde alter Landmaschinen und Traktoren – Die Dreschflegel Natingen Borgholz«.

Unterstützt wird das Treckertreffen von den Borgholzer Landfrauen, die an beiden Tagen auf der Tenne zwischendurch mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl sorgen.

Befreundete Vereine kommen zum Treffen

Neben interessierten Zuschauern sind auch befreundete Vereine aus der Umgebung eingeladen. So rechnen die Veranstalter mit den Traktorenclubs aus Dalhausen, Haarbrück, Hohenwepel, Körbecke, Langenthal, Nieheim, Westheim, Wethen und Würgassen. Die präsentieren ebenfalls ihre alten Schätzchen den fachkundigen Blicken der Treckerfans.

Deren Anfahrt ist am Samstag von 14 Uhr an geplant. Stellplätze für Bau- und Wohnwagen für die angereisten Aussteller sind vorhanden, informiert der Veranstalter. Ebenso gibt es Parkmöglichkeiten am Museum.

Firmen stellen moderne Landtechnik aus

Neben alten Traktoren gibt es hier aber auch moderne Landtechnik zu sehen. Die Landtechnik-Firmen Frewer aus Manrode und Göbel aus Borgholz werden hier ebenso präsent sein wie Ford-Bodach aus Borgholz mit seinen neusten Automodellen.

Weiter werden Siku-Modelltraktoren und -Geräte sowie selbst gemachte Nistkästen zu sehen sein.

Für die jüngeren Teilnehmer wird das Ackern mit den alten Gerätschaften seinen besonderen Reiz haben. Auf dem anliegenden Feld stehen Flächen zum Schaupflügen und Eggen bereit. Und die ganz kleinen Kinder werden ihre Freude auf der Hüpfburg haben.

Am Sonntagmorgen wird von 11 Uhr an zum Frühschoppen mit gemütlichem Ausklang eingeladen.