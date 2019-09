Die aus Polen stammende Malerin und Grafikerin Anna Rona präsentiert 18 große und farbenprächtige Werke, darunter auch zwei Porträts, der Öffentlichkeit. Bürgermeister Rauch eröffnete die Ausstellung im Beisein seines Allgemeinen Vertreters Christoph Derenthal, des Ortsvorstehers Werner Dürdoth und interessierter Gästen bei einem Sektempfang.

An Kunstakademie Danzig Grafik studiert

Anna Rona lebt seit 2014 in Körbecke und ist seit je her mit der Kunst vertraut. »Ich male das ganze Leben. Das ist nichts Neues für mich«, beschreibt die 54-Jährige ihren Weg zur Malerei. In ihrem Geburtsland hat sie an der Kunstakademie Danzig Grafik studiert.

Wenn sie nicht auf dem Biohof Arendes in Großeneder ihrer Arbeit nachgeht, beschäftigt sie sich mit der Malerei. Öl auf Leinwand, aber auch Aquarelle auf Papier und Holz, verschiedene Bilder in verschiedenen Größen bis hin zu Miniaturen entstehen in ihrem Atelier.

Bunt und ausdrucksstark

Sehr bunt und ausdrucksstark sind ihre Bilder. »Ich mag Natur, Tiere und abstrakte Bilder«, berichtet die Mutter von drei in Polen und England lebenden erwachsenen Kindern. »Ich mag es vital, mit viel Farbe, vielen Mustern, verschiedenen Strukturen und lustig«, ergänzt sie. Dies wird auch bei ihren ausgestellten Werken sehr deutlich und sticht dem Betrachter erfrischend ins Auge.

Die Bilder von Anna Rona sind bis zum 15. November zu den Öffnungszeiten des Rathauses im Obergeschoss zu sehen.