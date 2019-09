Hinter Familie Friesen aus Borgentreich liegt eine schwere Zeit. Der jüngste Sohn von Natalia (rechts) und Wladimir Friesen (links) erkrankte im Alter von drei Jahren an Leukämie. Heute ist Mika acht Jahre alt und »über den Berg«, wie seine Mutter sagt. Nikita (14) hat während der zweijährigen Behandlung seines kranken Bruder stark zurückstecken müssen. Der Verein für krebskranke Kinder Kassel hat ihn aufgefangen. Der Verein bietet Geschwisterprojekte an, die über Spenden finanziert werden. Foto: Silvia Schonheim

Von Silvia Schonheim

Borgentreich (WB). Erkrankt in einer Familie ein Kind an Krebs, ist nichts mehr wie zuvor. Auch die Geschwisterkinder müssen in dieser Zeit stark zurückstecken. Diesen »Schattenkindern« hilft der Verein für krebskranke Kinder Kassel. Auch Nikita (14) aus Borgen­treich hat der Verein aufgefangen, als sein kleiner Bruder Mika an Leukämie erkrankte. Aus Dankbarkeit für diese Unterstützung sammelt die Mutter der beiden Jungs jetzt Spenden für den Verein.

Und das macht Natalia Friesen nicht etwa mit der Spardose in der Hand, sondern im Sport-Outfit. Gemeinsam mit weiteren Fitness-Trainern aus dem Warburger Land organisiert die 40-Jährige bereits zum zweiten Mal die Veranstaltung »Tanzen für den guten Zweck«.

Zumba, Latino-Dance und Hip-Hop in der Stadthalle

Am Sonntag, 29. September, wird von 13 Uhr an in der Schützenhalle in Borgentreich Zumba, Latino-Dance, Hip-Hop und Zumba Strong getanzt. Mitmachen kann jeder, ob Kind oder Senior. »Wir halten die Choreografien so einfach wie möglich, damit alle mitmachen können. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Spaß«, betont Natalia Friesen. Bis 18 Uhr wird getanzt. Sieben Euro kostet der Eintritt. Helfer verkaufen zudem Waffeln, Kuchen und Torten sowie Kaffee und Smoothies für den guten Zweck.

Organisatorin will mehr als 1700 Euro an Spenden sammeln

»200 Teilnehmer waren im Jahr 2017 dabei. Wir konnten dem Verein 1700 Euro spenden«, nennt Natalia Friesen die Marke, die sie jetzt knacken möchte. »Schließlich wollen wir dem Verein weitere Geschwisterprojekte ermöglichen, um Kindern eine schöne Zeit zu schenken«, sagt die Arzthelferin und Fitness-Trainerin.

Verein hat Familie Friesen unterstützt

Hinter Natalia Friesen und ihrer Familie liegt eine schwere Zeit. Zwei Jahre haben sie und ihr Mann Wladimir (44) um das Leben ihres an Leukämie erkrankten schwerst mehrfach behinderten Sohnes Mika gekämpft – mit Erfolg. »Mika ist heute über den Berg. Er liebt das Leben«, sagt die 40-Jährige.

Besonders hart war die Zeit der Therapien und ständigen Krankenhaus-Aufenthalte auch für den großen Bruder Nikita. »Er hat ja schon immer zurückstecken müssen. Mika ist schwerst mehrfach behindert zur Welt gekommen. Aber als Mika mit drei Jahren an Leukämie erkrankte, änderte sich die Situation dramatisch«, erinnert sich die Mutter der beiden Jungen.

»Montags bis freitags habe ich die Zeit mit Mika in der Kasseler Klinik verbracht. In der Zeit hat sich meine Mutter um Nikita gekümmert, mein Mann war arbeiten. Freitags hat er mich in der Klinik abgelöst und ist bis sonntags bei ihm geblieben. Sieben Monate hat Mika fast durchgehend im Krankenhaus verbracht. In dieser Zeit haben wir einfach nur funktioniert. Die Hauptsache war, dass das Kind überlebt«, erinnert sich Natalia Friesen.

Für Nikita blieb den Eltern wenig Zeit: »Urlaub oder Ausflüge gab es nicht«, sagt Natalia Friesen.

Austausch von Geschwisterkindern

»Hier hat uns der Verein für krebskranke Kinder Kassel sehr unterstützt. Es gab Sommerfeste, Klettergruppen, eine Fahrt in den Freizeitpark oder auch zu einem Musical. Nikita hat sogar Urlaub auf Sylt gemacht«, erzählt die Borgentreicherin. Der Junge konnte sich mit Kindern austauschen, die ähnliche Lebenssituationen durchmachten.

Noch heute hat der Gymnasiast Kontakt zu den Kindern, die er über die Geschwisterprojekte kennen gelernt hat. Es sind Freundschaften entstanden. Natalia Friesen: »Noch heute bin ich dem Verein für all das sehr dankbar, deshalb organisiere ich das Tanzevent.«