Mit einem Kinder-Wortgottesdienst ist Silvia Hartmann nach 40 Jahren als Leiterin des katholischen Kindergartens St. Josef Borgholz in den Ruhestand verabschiedet worden. Viele Kinder, Eltern, Vertreter der kirchlichen Gremien und Gäste haben an der Feier teilgenommen. Auf dem Foto sind mit den Kindern der Pastoralverbundsleiter Pfarrer Werner Lütkefend (hinten von links), Silvia Hartmann, Geschäftsführer Detlef Müller, Vikar Douglas Peter Cheruvathoor und Ortsvorsteher Franz-Josef Wegener zu sehen. Foto: August Wilhelms

Von August Wilhelms

Die Kindergartenkinder sangen bei der Wortgottesfeier in der St.-Marien-Kirche viele Lieder für ihre beliebte »Frau Hartmann«. Zur Geschichte der Arche Noah trugen die Mädchen und Jungen die Tiere zum am Altar aufgebauten Schiff.

Eine Arche als Geschenk an die Einrichtung

Die Arche mit den Tieren war zugleich das Abschiedsgeschenk der scheidenden Leiterin an die Kinder der Einrichtung.

Von einem »denkwürdigen Tag für Borgholz und natürlich für Silvia Hartmann« sprach der Geschäftsführer der Katholischen Kindertageseinrichtungen im Hochstift Paderborn. Detlef Müller erinnerte daran, dass unter ihrer Leitung die Kita Borgholz zu einem familienpastoralen Ort geworden ist.

Detlef Müller überreicht Rezertifizierung

»Sie hat auch das Zertifizierungsverfahren des Erzbistums auf sich genommen«, sagte er. Das Zertifikat ist jetzt erneut bis 2022 bestätigt worden. Müller überreichte die Rezertifizierung an Silvia Hartmann. »Sie haben Spuren hinterlassen und werden in guter Erinnerung bleiben«, sagte Detlef Müller. Der Chef aller seit 2009 angeschlossenen katholischen Kitas in den Kreisen Höxter und Paderborn bedankte sich bei der 62-Jährigen für ihr großes Engagement.

Die aus Borgholz stammende und in Natzungen wohnende Silvia Hartmann hatte nach dem Besuch der Hauptschule bis 1974 die Hauswirtschaftsschule in Warburg absolviert. Anschließend lernte sie von 1974 bis 1976 an der Fachschule und machte von 1976 bis 1977 ihr Anerkennungsjahr im St.-Vincentius-Kindergarten Scherfede.

Im April 1978 begann Silvia Hartmann als Schwangerschaftsvertretung im Kindergarten St. Josef in Borgholz zu arbeiten. Bereits 1979 wurde ihr die Leitung übertragen. In den beiden Gruppen der Kita St. Josef Borgholz werden heute 50 Kinder von sieben Mitarbeiterinnen betreut.

Silvia Hartmann dankt Mitarbeitern und Weggefährten

Für Silvia Hartmann war es eine besondere Freude, in ihrer Heimatkirche verabschiedet zu werden. »Meine Eltern haben mir den Glauben beigebracht«, erinnert sie sich an viele Stationen, die sie mit der Borgholzer Kirche verbindet. Mit ihrem Heimatort sei sie in all den Jahrzehnten trotz ihres neuen Wohnortes in Natzungen stets eng verbunden geblieben.

Ihren Dank richtete Hartmann an ihre Mitarbeiter und Kindergarten-Weggefährten und auch an ihren Mann Josef.

»Sie haben eine Berufung gelebt«, brachte Pfarrer Werner Lütkefend die Beziehung der scheidenden Leiterin zu den Kindern auf den Punkt.

Auch Ortsvorsteher Franz-Josef Wegener, die Vorsitzende des Kirchenchores Gisela Pauls, Sabine Nehm (Scherfede) von der Mitarbeitervertretung des Erzbistums und Elternvertreter dankten Hartmann mit Worten und Präsenten.

Mit dem eigens für sie ausgesuchten Lied »Ein Engel für dich« schritt Silvia Hartmann zum Ende der Feier durch das Spalier, das die Kinder mit bunten Tüchern für sie bildeten.