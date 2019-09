Mit geballter Deutz-Power, Pflug und Egge über den Acker: Die Treckerfahrer Christopher Wittrock (links) und Erik Schabedoth (rechts) haben auf einem Acker gezeigt, was in ihren Maschinen steckt. Foto: Astrid E. Hoffmann

Von Astrid E. Hoffmann

Borgentreich (WB). Rund um das Museum für Dorfgeschichte in Borgholz knattern die Traktoren. Zum vierten Mal haben die »Dreschflegel« und die Borgholzer Landfrauen das Traktorentreffen ausgerichtet.

Der »Verein der Freunde alter Landmaschinen und Traktoren – Die Dreschflegel Natingen-Borgholz« hatte das Museum auf Vordermann gebracht. Die zahlreichen Besucher konnten am vergangenen Wochenende also nicht nur alte Traktoren anschauen. Sie bekamen auch einen Einblick in das Leben an­no da­zumal.

Landfrauen servieren Kaffee und Kuchen

In der großen Scheune servierten die Landfrauen Kaffee und Kuchen. Im Außenbereich lockten deftige Speisen und kühle Getränke. Die Kinder vergnügten sich in der Hüpfburg oder nahmen auf einem der alten Traktoren Platz.

Befreundete Treckerclubs zu Gast im Gewerbegebiet

Auf Einladung der »Dreschflegel« zeigten befreundete Treckerclubs im Gewerbegebiet Am Spiegelberg ihre alten Schätzchen. Anziehungspunkt war etwa die Membran-Pumpe von 1927, die Reinhold Kleck, Vorsitzender des Oldtimer-Museums Westheim, aufgebaut hatte. Angetrieben von einem Wolseley-Motor mit 1,5 PS lief das Gespann erstaunlich ruhig.

Auf einem angrenzenden Feld zeigten die Schlepperfahrer, dass sie mit ihren Oldtimern auch pflügen und eggen können. »Man muss die Maschinen auch in Aktion erleben«, meint »Dreschflegel«-Vorsitzender Friedhelm Pape.

Das Borgholzer Traktorentreffen findet alle zwei Jahre statt. Etwa 14 Tage benötigt die Mannschaft um den Vorsitzenden Friedhelm Pape, um die Veranstaltung vorzubereiten.

Oldtimer und moderne Landmaschinentechnik

Nicht nur Oldtimer, sondern auch modernste Landmaschinentechnik wurde gezeigt. Die Firmen Landtechnik Frewer aus Manrode und Göbel Land- und Gartentechnik aus Borgholz sowie das Autohaus Bodach nutzten das Wochenende, um sich zu präsentieren.

Die »Dreschflegel« und die Landfrauen freuten sich über den guten Zuspruch. »Beim Treffen werden Fachgespräche geführt, aber auch Freundschaften vertieft«, erläuterte Johannes Ewen von den »Dreschflegeln«.

»Wir kommen gern mit unseren Traktoren her. Dann besuchen uns die Borgholzer auch zu unseren Treffen. So geht das«, erklärten Karl-Heinz Kröner und Bettina Trost vom TC Gottsbüren.

Viele der Traktoreigentümer haben einen landwirtschaftlichen Hintergrund, einige aber auch einfach ihre Leidenschaft für die Maschinen entdeckt. So werden die Trecker und der Austausch mit Gleichgesinnten gepflegt.