In der Zweifach-Turnhalle wird seit Jahren Sport getrieben. Doch sie könnte bald abgerissen werden. Foto: Björn Friedrichs

Borgentreich (WB/vah). Der Borgentreicher Rat hat am Dienstag bei einer Gegenstimme beschlossen, die Planung für den Bau einer neuen Dreifach-Sporthalle auf dem Gelände des Schulzentrums weiter voranzutreiben. Der Neubau soll, so er sich denn finanzieren lässt, die bisherige Zweifach-Sporthalle ersetzen. Für diese Variante hatte sich bereits in der Vorwoche auch der Haupt- und Finanzausschuss ausgesprochen.