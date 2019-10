Borgentreich-Muddenhagen (WB). Im Laufe der Zeit muss jedes Bauwerk an manchen Stellen saniert werden. Das gilt auch für Kirchengebäude und auch für die Außenanlage mit den schadhaften Treppenstufen und der bröckelnden Mauer der 1956 eingeweihten St.-Sturmius-Kirche zu Muddenhagen.

Einige Dorfbewohner aus Muddenhagen erklärten sich bereit, dieses Vorhaben in Eigenleistung umzusetzen. Über mehrere Wochen wurden in drei Arbeitsabschnitten die Arbeiten durchgeführt.

Pfarrer Werner Lütkefend äußerte sich anerkennend über das gelungene Resultat. Besonders bedankte er sich bei allen ehrenamtlichen Helfern. Zudem betonte er den Wert der Gemeinschaft, die sich bei solchen ehrenamtlichen Einsätzen und Aktionen zeigt und für die Zukunft des Dorfes unerlässlich ist.

Pfarrer Werner Lütkefend wird im Anschluss an die Erntedankmesse am Freitag, 4. Oktober, um 19 Uhr die renovierte Anlage segnen. Anschließend lädt der Pfarrgemeinderat alle Muddenhagener Bürger in die Bergwaldhalle ein, um bei kühlen Getränken und Grillwürstchen sowohl die Sanierung als auch das Erntedankfest zu feiern.