Havarierte Biogasanlage in Borgholz Fotostrecke

Foto: Feuerwehr Borgentreich

Wie die Wehr am Abend mitteilte, war in der Biogasanlage in Borgholz gegen Mittag ein Substrat ausgetreten. Demnach waren bis zu 300 Kubikmeter Substrat ausgelaufen. »Dabei drohte das Substrat in einen Teich, in der Nähe, zu laufen. Dieser Teich besitzt auch eine Verbindung zum Bach Jordan«, so die Feuerwehr.

Mit Hilfe eines Baches konnte demnach verhindert werden, dass die Masse die Gewässer verunreinigte. In der Steuerungszentrale der Biogasanlage stand die zähflüssige Masse indes etwa zwei Meter hoch.

Bis zum Abend konnte das Leck nicht gefunden werden, so dass weiterhin noch »geringe Mengen« austreten. »Die Anlage wurde komplett abgeschaltet. Der Substrat Behälter droht überzulaufen, da der Gärungsprozess immer noch stattfindet. Die Feuerwehr unterstützt den Betreiber, die havarierte Biogasanlage, wieder in den Griff zu bekommen«, hieß es in der Mitteilung.

Wann der Einsatz für die Feuerwehr beendet ist und die Anlage dem Betreiber übergeben werden kann ist noch nicht absehbar. Die Anlage wurde vom Energienetzbetreiber komplett abgeschaltet. Die Feuerwehr trifft Maßnahmen um den Einsatz auch bei Dunkelheit weiterführen zu können.

Die Ordnungsbehörde des Kreises Höxter wurde ebenfalls zur Einsatzstelle hinzugerufen. Die Feuerwehr Borgentreich ist mit 23 Einsatzkräften vor Ort.