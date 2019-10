Borgentreich/Weimar (WB). Nach 24 Jahren als Vorstandsvorsitzender hat Josef Jacobi, Biobauer aus Borgentreich-Körbecke, bei der Jahreshauptversammlung der Milcherzeugergemeinschaft Hessen (MEG) in Weimar/Lahn sein Amt zur Verfügung. Zu seinem Nachfolger ist der 43-jährige Sven Lorenz aus Vöhl gewählt worden.

Damit kommt es zu einem Generationenwechsel im Vorstand der MEG, der schon länger vorbereitet wurde. »Ich habe nun ein gewisses Alter erreicht, in dem man so einen verantwortungsvollen Posten an Jüngere weitergeben sollte«, sagt Josef Jacobi.

Als Aufsichtsratsvorsitzender bleibt der 73-Jährige der Upländer Bauernmolkerei weiterhin erhalten. »Josef Jacobi gilt großer Dank für seine Verdienste in seiner 24-jährigen, beispielhaften Tätigkeit. Auch aus diesem Grunde haben wir ihn zum Ehrenvorsitzenden der MEG ernannt«, erklärt der neue Vorsitzende Sven Lorenz.

Zu Beginn eine Million Kilogramm Bio-Milch jährlich

Josef Jacobi ist ein Mann der Tat. Seine Bestrebungen, Lebensmittel und besonders die Produkte der Landwirte wertzuschätzen sind bemerkenswert. Jacobi forderte als einer der Ersten, dass Bauern faire Preise für ihre Produkte bekommen.

Mit der Wiederinbetriebnahme der Molkerei in Usseln im Jahr 1996 sollte genau dieser Kerngedanke umgesetzt werden. Zu Beginn wurde zunächst eine Million Kilogramm Bio-Milch jährlich und – um die Auslastung zu garantierten – konventionelle Milch verarbeitet.

Pionierarbeit bei Einführung der »Fairen Milch«

Mit der Einführung der »Fairen Milch« leistete Jacobi im Jahr 2005 Pionierarbeit. Entgegen aller Prognosen akzeptierten die Kunden die fünf Cent Preisaufschlag auf die Bio-Milch, die dann direkt beim Erzeuger landeten. Außerdem war die Upländer Bauernmolkerei nach eigenen Angaben die erste, die gentechnikfreie Milch auf den Markt brachte. Ebenso ein Verdienst von Josef Jacobi und seinen Mitstreitern.

Der Jahresabschluss für das vergangene Geschäftsjahr wurde einstimmig von der Versammlung beschlossen. »Im Jahr 2018 wurden 36,5 Millionen Kilogramm Rohmilch an die Upländer Bauernmolkerei vermarktet. Das sind knapp drei Millionen Kilogramm mehr als im Vorjahr. Ein positiver Trend«, berichtete Tobias Kleinsorge, Kaufmännischer Leiter der Molkerei. »Wir konnten den Bauern im Durchschnitt 47,3 Cent pro Kilogramm Milch auszahlen«, erklärte er weiterhin.

Blick in eine ereignisreiche Zukunft

Nun richtet der Vorstand mit der Geschäftsführerin der MEG und der Bauernmolkerei, Karin Artzt-Steinbrink, den Blick in eine ereignisreiche Zukunft. »Die MEG als Mehrheitsgesellschafter der Bauernmolkerei hat mit dem Neubau der Molkerei ein riesiges Projekt vor der Brust. Mit einem Investitionsvolumen von 14 Millionen Euro haben wir demnächst am neuen Standort ganz andere Möglichkeiten als bisher«, erklärt Karin Artzt-Steinbrink.

Die Bauarbeiten im neuen Usselner Gewerbegebiet sollen voraussichtlich im Frühjahr 2020 beginnen. Ab Sommer 2021 sollen dann auch die ersten Produkte dort abgefüllt werden.