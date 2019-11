Von Silvia Schonheim

»Es laufen zwei Verfahren parallel. Am 7. November wurde ein Eilverfahren und ein Verfahren in der Hauptsache gegen den Kreis Höxter eingereicht«, erläutert Dr. Amrei Stocksmeyer, Pressesprecherin und Richterin am Verwaltungsgericht, den aktuellen Stand. Das Verfahren befinde sich ganz am Anfang.

Entscheidung im Eilverfahren

Ob der Betreiber, das Unternehmen EPE aus der Nähe von Passau, bis zur Entscheidung im Eilverfahren den Betrieb der Biogasanlage aufrecht erhalten darf, steht noch offen. Das Verwaltungsgericht Minden beabsichtigt, den Kreis Höxter zu fragen, ob dieser bis zur Entscheidung über das Eilverfahren von der Vollziehung der Verfügung absieht. EPE-Geschäftsführer Rainer Firnys war gestern telefonisch nicht zu erreichen, um sich zum aktuellen Verfahrensstand zu äußern.

Privilegierung ist entfallen

Seit 2015 fehlt dem Unternehmen EPE die baugesetzliche Grundvoraussetzung zum Betrieb. Gebaut wurde die Anlage 2011 von der Biogas Borgholz GmbH & Co. KG. Einer von zwei Mitgeschäftsführern war damals Clemens Thanheiser, er stellte den Bauantrag. Dem Landwirt, der nebenan einen Hähnchenmastbetrieb führt, wurde der Bau als privilegiertes landwirtschaftliches Vorhaben im Außenbereich genehmigt. Nach der Insolvenz 2014 kaufte ein gewerblicher Betreiber die Anlage. Damit entfiel die Privilegierung.

Änderung des Flächennutzungsplanes abgelehnt

Seitdem hat die Firma EPE mit Sitz in Hauzenberg vergeblich versucht, eine Änderung des Flächennutzungsplanes herbeizuführen und einen Bebauungsplan »Biogas« aufstellen zu lassen. Borgen­treichs Bürgermeister Rainer Rauch: »Der zuständige Bauausschuss hat die Anträge für den gewerblichen Betreiber aus grundsätzlichen Überlegungen heraus mehrfach abgelehnt.« Man könne den Betrieb nicht an einer Stelle für einen gewerblichen Betreiber genehmigen und an einer anderen Stelle ablehnen. Seitens der Stadtverwaltung sei der Weiterbetrieb der Biogasanlage schon ungezählte Male moniert worden. Der Kreis Höxter hätte billigend in Kauf genommen, dass eine privilegierte landwirtschaftliche Biogasanlage gewerblich genutzt wird.

Großeinsatz der Feuerwehr

»Die jetzt verfügte Stilllegung«, betont Silja Polzin als Pressesprecherin des Kreises Höxter, sei unabhängig von den Zwischenfällen in der Biogasanlage erfolgt. Am 11. Oktober war es nach einer Havarie der Biogasanlage zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Zwei weitere, weniger gravierende Störfälle hatte es ein paar Tage später gegeben. Für die Störfälle machen zwei Informanten, die nicht genannt werden möchten, die Art und Weise, wie die Anlage betrieben wird, verantwortlich. »Schlechte Wartung, nicht qualifizierte Mitarbeiter und die externe Steuerung mittels PC«, werden aufgelistet.