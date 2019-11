Von August Wilhelms

Borgentreich-Körbecke (WB). Zu einem »Konzert der Nationen« hatte die Kirchengemeinde Körbecke am Wochenende in die Kirche eingeladen. Unter der Leitung von Heike Bandner-Wappler erklangen dort die Stimmen von Sängern und Sängerinnen unterschiedlicher Herkunft und begeisterten die Zuhörer. Es war ein Konzert mit der Note Liebe.

Die Auftritte in dieser Form wären nämlich ohne die Liebe niemals zustande gekommen. Moritz Wappler, Sohn der Diplom-Musiklehrerin Heike Bandner-Wappler, und dessen heutige Frau Siirri Niittymaa haben sich beim gemeinsamen Musikstudium in Nürnberg kennen und lieben gelernt. Zunächst liefen sie sich beim Essen in der Mensa hin und wieder über den Weg. Er studierte Schlagzeug im Hauptfach und sie Querflöte. Dann trafen sich beide des Öfteren, musizierten gemeinsam, verliebten sich schließlich – und heirateten im Juli in dem Örtchen Yläne bei Turko, dem Heimatort von Siirri in Finnland.

Moritz Wappler und seine Frau Siirri Niittymaa haben den Kontakt zwischen den Orten Körbecke und Yläne vermittelt. Foto: August Wilhelms Moritz Wappler und seine Frau Siirri Niittymaa haben den Kontakt zwischen den Orten Körbecke und Yläne vermittelt. Foto: August Wilhelms

Als selbständiger Musiker tätig

Nach seinem zweijährigen Masterstudiengang in Bern/Schweiz arbeitet Moritz Wappler heute als selbständiger Musiker und wird von verschiedenen Orchestern engagiert. Darüber hinaus leitet er in seinem neuen Wohnort Hannover das »Orchester im Treppenhaus«, bei dem er selbst auch als Schlagzeuger mitwirkt. Siirri Niittymaa wohnt noch in Düsseldorf und macht bei den dortigen Symphonikern ein Orchesterpraktikum. 2020 will sie ihr Studium mit dem Master abschließen.

Zahlreiche Ensembles mit dabei

Auf Vermittlung des jungen Paares hin traten nun Sänger aus Yläne in Körbecke auf. Doch das »Lobe den Herren« gleich zu Beginn erklang nicht nur in deutscher und finnischer Sprache, sondern auch in Englisch. Mitwirkende des Konzertes waren sowohl der »Chor der Nationen« mit Sängern aus dem Iran und Afghanistan, die Kinderchor-Werkstatt und die Senioren-Werkstatt aus Körbecke, die Aphasiker-Chorwerkstatt aus Warburg und Hofgeismar, alle unter der Leitung von Heike Bandner-Wappler, und der Posaunenchor der Evangelischen Kirche aus Herlinghausen unter Gottfried Gröschel.

Flüchtlinge aus Borgentreich mit dabei

Iranische Weisen waren von den Flüchtlingen aus Borgentreich im »Chor der Nationen« zu hören und die Kinder erfreuten das Publikum unter anderem mit dem Lied »Schwester Sonne«. Abwechselnd sangen der Senioren-Chor und die Finnen Dietrich Bonhöfers »Von guten Mächten« jeweils in ihrer Sprache. Zum Ausklang war das Lied »Guten Abend, gute Nacht« abwechselnd in der Landessprache der skandinavischen Gäste und in Deutsch zu vernehmen. Beim lateinischen »Laudate omnes gentes/Lobsingt, ihr Völker alle« stimmte die »ganze Kirche« so kräftig mit ein, dass der Lobpreis gerne wiederholt wurde.

In Hofgeismar übernachtet

Der evangelische Kirchenchor aus Yläne war am Tag zuvor angereist. Die 21 Mitglieder des Ensembles aus dem hohen Norden sind mit weiteren Gästen aus ihrem Heimatort während ihres Aufenthalts in Deutschland im Tagungshotel der evangelischen Akademie Hofgeismar untergebracht. Der in schmucken Trachten gekleidete finnische Chor trug im Hauptteil eine hier ungewohnt beschwingt-fröhliche Finnische Messe von Lasse Heikkilä vor. Unterstützt wurde er dabei von seinem Musikensemble. Lang anhaltender Applaus galt den Mitwirkenden des Konzerts.

»Wo man singt, da lass dich nieder. Wir sind heute international und das begrüße ich sehr«, sagte Bürgermeister Rainer Rauch in seinem Grußwort nach dem Konzert und dankte allen Aktiven; den Finnen sogar kurz in ihrer Landessprache.

Umgekehrt sprach der finnische Chorleiter Alberto Peltonen Galindo in Deutsch seinen Dank für »diese wunderbare Veranstaltung« aus. »Es bleibt für uns ein unvergessliches Ereignis. Mit Ihnen gesungen zu haben, war eine große Ehre. Wir hoffen auf ein Wiedersehen in Finnland.«

Dank an die Spendeer

Ein besonderer Dank von Heike Bandner-Wappler galt den Mitwirkenden Thomas Krug (Piano), Anne-Claudia Renz und Manfred Wappler (Violine), allen Sängern und vor allem den Gästen aus Finnland. Auch dem Lions-Club Warburg, der Stadt Borgentreich, dem Pastoralverbund Borgentreich und dem Kreis Höxter als Sponsoren des Konzerts sprach sie ihren Dank aus.