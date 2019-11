Krull wurde am Dienstagabend in der Sitzung des Stadtrates verabschiedet. »Du hast dein Amt engagiert und kreativ wahrgenommen«, lobte Bürgermeister Rainer Rauch. Seit 2014 sei Krull Ortsvorsteher von Muddenhagen gewesen. Während seiner Amtszeit seien diverse Projekte umgesetzt worden, etwa die Renovierung der Gemeindehalle. Als Leiter der VHS-Stelle in Borgentreich bleibe er den Bürgern aber erhalten, sagte Rauch.

Als neuer Ortsvorsteher von Muddenhagen wurde einstimmig Denis Müller gewählt. Der 30-jährige Bäcker wurde in der Ratssitzung sogleich in sein Amt eingeführt und zum Ehrenbeamten ernannt.