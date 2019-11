Bei der feierlichen Messe zum KFD-Patronatsfest segnete der Präses der Natinger Frauengemeinschaft Douglas Peter Cheruvathoor die neue Vereinsfahne. Für den indischen Pastor war es die wohl letzte Amtshandlung als geistlicher Beistand der Natinger Frauen. Er kehrt nach fünf Jahren sehr erfolgreicher Tätigkeit in Kürze wieder in seine Heimatdiözese Kerala in Indien zurück und übernimmt dort neue Aufgaben.

Herausforderungen der Zukunft meistern

»Die 60 Jahre Frauengemeinschaft Natingen waren ein gemeinsamer Weg, geprägt von Frauen, die im wahrsten Sinne des Wortes etwas bewegt haben«, mit diesen Worten begann die KFD-Vorsitzende Petra Krolpfeifer eingangs des Gottesdienstes. Sie sprach die Hoffnung aus, dass man mit Kraft und Mut die Herausforderungen der Zukunft meistern kann.

Gerade im kirchlichen Bereich waren und sind die Ehrenamtlichen der Frauengemeinschaft Natingen mit ihrem Einsatz in all den Jahrzehnten ein nicht wegzudenkender wichtiger Bestandteil des dörflichen Lebens.

Die neue Fahne war erforderlich, da bei der 1963 angeschafften Fahne der »Zahn der Zeit« seine Spuren hinterlassen hat, so Petra Krolpfeifer. Nun hatte sich eine Gönnerin gefunden, die zum Vereinsjubiläum eine neue, handgestickte Fahne gefertigt hat. Da die Fahne jedoch nicht im vergangenen Jahr fertig geworden war – dem eigentlich Jahr des 60-jährigen Vereinsbestehens, wurde die Jubelfeier um ein Jahr verschoben und gemeinsam mit der Fahnenweihe begangen.

Fahne zeigt die Abbildung der KFD-Patronin

Die neue Fahne zeigt die Abbildung der KFD-Patronin, der heiligen Elisabeth, ein Abbild der Elisabeth-Statue in der Natinger St.-Meinolf-Pfarrkirche. Auf der anderen Fahnenseite ist der Schriftzug »KFD Natingen 1958 – 2018« aufgestickt.

Auf Anstoß von Pfarrer Alois Hermwille und Elisabeth Hilfer wurde 1958 die Katholische Frauengemeinschaft St. Elisabeth Natingen gegründet. Heute zählt die Frauengemeinschaft 52 Mitglieder. Damit ist jede vierte Person der Pfarrgemeinde St. Meinolf Mitglied dieses Vereins.

Die Natinger KFD-Frauen werden vom Vorstandsteam Monika Brinkmann, Annette Daniel, Heike Hoppe, Petra Krolpfeifer und Martina Queren geführt.

Bei der Jubiläumsfeier folgten die Frauen nach der Messe den Fahnenträgern mit der neuen Fahne von der Kirche zur Angerhalle. Hier nahmen sie nach einem Sektempfang das Mittagessen ein und konnten anschließend über die heiteren Ausführungen des Landsatirikers Udo Reineke aus Nörde über Frauen und KFD herzhaft lachen. Mit der dann folgenden Generalversammlung fand der Jubiläumstag seinen Abschluss.