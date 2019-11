Borgentreich-Lütgeneder (WB). Nach 2014 und 2015 stellt die Dorfgemeinschaft Lütgeneder wieder einen Nikolausmarkt auf die Beine. Der heilige Mann wird am Samstag, 7. Dezember, an der Weißholzhalle empfangen. Die Andacht beginnt um 14 Uhr, anschließend reist der Nikolaus mit Knecht Ruprecht an.

Die Nikolaustüten gibt es erstmals kostenfrei. Per Whats-App-Nachricht nimmt Gisela Vössing unter Telefon 0151/64830024 Bestellungen an. Der Förderverein übernimmt die Finanzierung der Tüten. Der Biohof Engemann aus Eissen spendet zudem pro Tüte einen Apfel und eine Mandarine.

In sechs Hütten wird allerlei Selbstgemachtes angeboten. Kinder bauen eine Candy-Bar auf. Der Kindergarten-Förderverein aus Großeneder bietet Hot Dogs an. Punsch und Kaffee, Stichelbier, Waffeln und Glühwein gibt es genauso wie Bratwurst. Die Kindertanzgruppe »Unicorns« tritt am Nachmittag auf. Erstmals werden auch Christbäume zum Verkauf angeboten. Der Erlös aus dem Markt kommt dem Ort zugute.

Bereits am 1. Adventssonntag, 1. Dezember, schmücken die Dorfbewohner nach der Andacht, die um 15 Uhr beginnt, die Tanne am Pfarrheim. Beim Jugendtreff haben Kinder dazu Sterne gebastelt. Anschließend gibt es Plätzchen und Getränke am Pfarrheim.