Werner Drewes trat am 7. Dezember 1969 mit 18 Jahren der Kolpingsfamilie bei. In der Folgezeit engagierte er sich dort recht vielseitig. So gehörte er auch in den 70er Jahren zu den Akteuren der Kolping-Theatergruppe, war in den 80er Jahren als Sachbereichsleiter für „Arbeit und Beruf“ im Kolpingvorstand, wirkt bei der Aktion Rumpelkammer mit und ist Bannerträger der Kolpingsfamilie.

Die Gedenkfeier begann mit der von Pfarrer Werner Lütkefend zelebrierten Messe in der St. Nikolaus-Pfarrkirche. Anschließend waren alle ins Pfarrheim zu einem Imbiss eingeladen. Ein weiterer Höhepunkt war der Vortrag des Gemeindereferenten Matthias Hein. Dieser lebte eine Zeit lang in Lettland und berichtete von seinen Eindrücken und Erlebnissen, die er in dem baltischen Land und in der Hauptstadt Riga hatte. Die Teilnehmer erfuhren dabei viel Interessantes über die Geschichte, Sprache, Religion und Bevölkerung des knapp zwei Millionen Einwohner zählenden Landes zwischen Estland und Litauen.

Matthias Hein konnte dabei eine Spende der Kolpingsfamilie für ein von Ordensschwestern geleitetes soziales Projekt in Lettland entgegennehmen.

termine

Die Kolpingvorsitzende Mathilde Wilhelms informierte über folgende Termine der Kolpingsfamilie: 14. Dezember: Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Fulda, 29. Februar: Generalversammlung, 10. April: Kreuzwegandacht am Karfreitag, 8. Mai: Andacht mit Bewohnern des HPZ-Laurentiusheim und Grillen, 10. Mai: Josefschutzfest und 70-jähriges Bestehen der Kolpingsfamilie, 16. bis 21. Mai: Ausflug der KFD und Kolpingsfamilie nach Frammersbach im Spessart, 19. Mai: Bittgang der Gemeinde, 26. Juni: Fußwallfahrt mit HPZ-Bewohnern nach Dalhausen und Grillen, 19. September: Aktion Rumpelkammer, 28. November: Kolpinggedenktag, 5. und 6. Dezember: Theateraufführungen der Kolpingsfamilie, 12. Dezember 2020: Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Hameln.