„Rue ist eine tolle Stadt mit einer tollen Landschaft“, lobte Rainer Rauch die Heimat der Gäste. „Vor drei Jahren konnten wir 30 Jahre Städtepartnerschaft mit Rue feiern. Wir kennen alle die gemeinsame Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich“, brachte der Bürgermeister zum Ausdruck und erinnerte in diesem Zusammenhang auch an die früheren Kriege mit seinen vielen Toten.

Schüler des 9. und 10. Schuljahres

19 Schüler des 9. und 10. Schuljahres des Collège Notre Dame de Rue waren von Montag bis Freitag mit ihren Schulkollegen der Sekundarschule Warburg und dem Teilstandort Borgentreich zu Gast in der Orgelstadt.

Begleitet wurden sie von der Standortleiterin der Sekundarschule in Borgentreich, Annette Rinteln, den ­betreuenden Lehrerinnen Katharina Kaup und Theresa Reiz sowie von Lucie Beaurain und Valérie Ferun vom Collège Notre Dame de Rue.

„Noël en France et en Allemagne“

Zu Beginn des Aufenthalts stand ein Schulalltag in Warburg mit dem Projekt „Noël en France et en Allemagne – Frankreich und Deutschland feiern Weihnachten“ auf dem Programm. Dabei wurden Interviews geführt und Szenen nachgespielt.

Es folgten eine Stadtführung in Warburg und in Paderborn ein Besuch im Heinz Nixdorf Museumsforum sowie eine Stadtrallye und ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt der Paderstadt. In Borgentreich wurde dann der in Warburg begonnene Projektunterricht fortgesetzt.

Gäste bleiben fünf Tage lang

Die Gäste aus Frankreich übernachteten während ihres fünftägigen Aufenthalts in den Familien der deutschen Schüler. Die Sekundarschüler hatten bereits zuvor beim Austausch die französische Gastfreundschaft in der Partnerstadt Rue kennenlernen dürfen.

Alle zwei Jahre gibt es einen Schüleraustausch der Klassen 9 und 10. Ziel sei es, die Partnerschaft mit Rue zu festigen, berichtet Annette Rinteln.