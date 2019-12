Auch im kommenden Jahr hat die Bürgerinitiative viele Pläne. Die Feierabendmärkte von „Warburg isst“ werden als Leader-Projekt auf den Kreis Höxter ausgeweitet. „Im Jahr 2018 war ein erster Feierabendmarkt in Warburg, 2019 folgten drei weitere“, wird Projektleiterin Vera Prenzel in einer Mitteilung zitiert. Die Resonanz war so positiv, dass das Projekt „Warburg isst“ jetzt auf den Kreis Höxter ausgeweitet wird. 2020 und 2021 werden Feierabendmärkte auch in Brakel und Beverungen sein.

Eindrucksvoller Protest

Die Stadt Warburg hat die Feierabendmärkte gut begleitet und weitere Unterstützung zugesagt. Mit der Erfahrung der Märkte konnte der „Regionale Wintergenuss“ der Warburger Hanse auf dem Neustadtmarktplatz am 8. Dezember unterstützt werden, der ebenfalls sehr gut besucht war.

Die Schließung der Zuckerfabrik bewegte im Februar die Menschen im Warburger Land. Daran erinnerte Josef Jacobi: „Mit einem Treckerkorso mit über 200 Treckern ist eindrucksvoll protestiert worden. Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch Hoffnung bestand, wird die Zuckerfabrik geschlossen und am 31. Dezember die letzte Produktion stattfinden.“

Rainer Mues berichtet, dass aus dem Bürger-Dialog der BI im Oktober heraus die Ideen entstanden sind, die Zuckerfabrik als Veranstaltungsort, für Bandprobenräume, als Kletterhalle und als verkehrsgünstig gelegenen „Stadtteil“, auch für Firmen zu nutzen.

Das „Bunte Warburg“ wurde zu einem Erfolg

Die Veranstaltung „Buntes Warburg“ unterstützte die Bürgerinitiative im Juli. In nur drei Wochen wurde die Veranstaltung organisiert, um Warburg während des AfD-Landesparteitags als weltoffene Stadt zu zeigen. An zwei Tagen waren schließlich etwa 3000 Personen bei einem vielseitigen und umfangreichen Programm mit über 40 Punkten auf dem Neustadtmarktplatz vertreten. Das „Bunte Warburg“ wurde zu einem Erfolg. Anknüpfend an die Veranstaltung folgte ein Bürgerdialog im Museum im Stern.

Wie lässt sich Warburg in der Zukunft gestalten? Dazu wurden Ideen an den Thementischen „Kulturarbeit“, „Jugendarbeit“, „Erneuerbare Energien und Energiemix in der Region“, „Regionalität und die Zukunft der Feierabendmärkte in Warburg“ entwickelt. Die Ideen und Ergebnisse wurden gesammelt und sollen der Stadt Warburg und den Vereinen zur Verfügung gestellt werden.

Pfalnzenflohmarkt auch im kommenden Jahr

Das Jahr 2019 war in der BI auch geprägt von Aktivitäten zum 30-jährigen Jubiläum. Sven Mindermann bedankte sich bei Günter Schumacher für die 30-jährige Hilfe als Chronist und Journalist. Bei der Ausstellungseröffnung „30 Jahre BI“ am 3. August war das Museum „Stern“ gut besucht. Auf der dafür gesperrten Straße am „Stern“ und im Hof gab es einen Regionalmarkt mit Kaffee, Kuchen und regionalen Anbietern.

Bei der Abschlussveranstaltung am 20. Oktober stellte Anna Engemann, Schülerin aus Beverungen, eine Schülerarbeit zur Bürgerinitiative vor, die im Rahmen eines Wettbewerbes prämiert wurde. Zudem wurde ein von den Schülerinnen erstellter Kurzfilm über die Geschichte der BI gezeigt. Landsatiriker Udo Reineke von der „Präservativen Liste“ blickte mit Humor auf die BI-Geschichte zurück.

Ein Besuchermagnet war auch in diesem Jahr der Pflanzenflohmarkt am Steinernen Haus. Im Jahr 2020 wird der Pflanzenflohmarkt am Samstag, 25. April, sein.