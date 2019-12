Dirk Engelke löst Stefan Schlothane als 2. stellvertretenden Löschgruppenführer ab. Lukas Even übernimmt das Amt des Kassierers von Jens Hoppe. Johann Schabedoth wurde zum 2. Schriftführer gewählt. Er löst Olga Süzer ab. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Löschgruppenführer Michael Ewen, die stellvertretenden Löschgruppenführer Michael Dunkel und Dirk Engelke, die Schriftführer Andreas Ewen und Johann Schabedoth sowie die Kassierer Lukas Even und Günter Temme.

Goldene Ehrennadel der Feuerwehr verliehen

Nach dem Rückblick auf diversen Aktivitäten und Einsätze und den Vorstandswahlen nahmen der stellvertretende Stadtbrandinspektor Udo Hillebrand und der Löschgruppenführer Michael Ewen einige Ehrungen und Beförderungen vor. Johann Schabedoth, Daniel Hasprich und Alexander Schabedoth erhielten für die erfolgreiche Absolvierung des Maschinisten-Lehrgangs und des Technische-Hilfe-Lehrgangs die Teilnahmeurkunde. Für den Atemschutzlehrgang wurde Daniel Hasprich die Teilnahmeurkunde überreicht. Die Teilnahmeurkunde für den Truppmann-Lehrgang erhielten Clara Schabedoth und Lukas Mues. Die beiden wurden auch zur Oberfeuerwehrfrau beziehungsweise zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Zur Hauptfeuerwehrfrau wurden Helena Dunkel und Olga Süzer befördert. Lucas Even, Johan Schaberdot wurde das Leistungsabzeichen in Silber für die dreimalige Teilnahme am Leistungsnachweis verliehen.

Für 50-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr wurden Johannes Wächter, Bernhard Temme und Ulrich Schlothane mit der goldene Ehrennadel der Feuerwehr NRW ausgezeichnet. Erika Rosenkranzsowie Hubertus Disse, Josef Rosenkranz und Josef Kröger erhielten für 40 Jahre die Ehrennadel in Silber.

Zur Feuerwehrmesse „Roter Hahn“

Als Aktivitäten im kommenden Jahr nannte Michael Ewen das Einsammeln der Weihnachtsbäume, den Karnevalsball, das Osterfeuer, den Leistungsnachweis in Niesen und die Feuerwehrmesse „Roter Hahn“ in Hannover.

Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Ortsbeiratsmitglied Otto von Detten noch bei den Feuerwehrleuten für die geleistete Arbeit im Thekenbereich der Stadthalle.