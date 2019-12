Willebadessener kam 1956 nach Natzungen

Für die hiesige Volksbank wie auch für seinen Wunschheimatort Natzungen war der Jubilar ein Glücksfall. Neben seinem großen Engagement im Beruf war Willi Diekmann in der politischen und kirchlichen Gemeinde und in den Vereinen rege und hat überall Akzente gesetzt.

Geboren wurde er in Willebadessen als Sohn eines Landwirts. Nach seiner Ausbildung bei der dortigen Genossenschaft kam er 1956 nach Natzungen und übernahm kurz vor seinem 25. Geburtstag als Rendant die dortige Spar- und Darlehnskasse. 1968 ließ er ein neues Bankgebäude in der Natzunger Dorfmitte errichten und baute gleich nebenan ein Heim für seine Familie.

Zwei Jahre später war der Bankleiter wesentlich am Zusammenschluss von fünf Spar- und Darlehnskassen, der späteren Volksbank Borgentreich, beteiligt. Unter seiner Federführung entstanden weitere Bankneubauten in Borgholz und Borgentreich. 1987 führte er die Fusion mit der Volksbank Willebadessen durch.

Sparsamkeit ist Fundament für Erfolg

Sein von Sparsamkeit geprägtes Wirtschaften bot ein solides Fundament für sein überaus erfolgreiches Handeln in den unterschiedlichsten Bereichen seines Engagements. Wegen seines kompetenten Einsatzes für das Genossenschaftswesen auch in überregionalen Gremien wurde er mit der goldenen Raiffeisennadel ausgezeichnet. Diekmann war 36 Jahre als Bankleiter tätig.

Unter seiner maßgeblichen Beteiligung erfolgte in Natzungen auch der Bau der neuen Kirche, des Pfarrheims, der Friedhofskapelle, der Turnhalle und des Hallenbades. Wilhelm Diekmann gehörte einige Jahre dem Stadtrat an und hatte zeitweise auch das Amt des Ortsvorstehers von Natzungen inne. Er war lange im Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand und führte früher zudem als Rendant die Kirchenkasse.

Für seinen enormen Einsatz in der Gemeinde und Kirche wurde er 1998 mit dem Bundesverdienstkreuz und 2005 mit dem päpstlichen Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“ ausgezeichnet.

Fester Bestandteil des Vereinslebens

Auch aus dem Vereinsleben war der Jubilar nicht wegzudenken. So zählte er 34 Jahre zum Vorstand der Kolpingsfamilie und war 15 Jahre als Kassierer im geschäftsführenden Vorstand der Schützenbruderschaft. Auch dem Gesangverein „Concordia“ gehörte Willi Diekmann seit 1965 an. 1995 gründete Willi Diekmann mit einigen Senioren die Natzunger „Dorp Oldies“ und engagierte sich mit diesen für die Dorfgemeinschaft.

Langeweile kannte der rüstige Rentner nicht. Dafür sorgten die reichlichen Aktivitäten von Willi Diekmann, der sich auch im Alter stets aktiv am Gemeindeleben beteiligte. Natzungen ist dem Verstorbenen zu großem Dank verpflichtet.

Das Seelenamt für den Verstorbenen Willi Diekmann ist am Samstag, 28. Dezember, 12 Uhr, in der St.-Nikolaus-Pfarrkirche in Natzungen. Anschließend ist die Beerdigung. Das Totengebet ist zwei Tage zuvor am 2. Weihnachtstag um 18 Uhr in der Kirche.