Borgentreich (WB). Bei der Weihnachtsfeier der Schießsportabteilung der St.-Sebastian-Schützenbruderschaft Borgentreich, konnten der Vorsitzende Hansi Schumacher und Rechnungsführer Benjamin Arendes ihre Herbstmeister in den Disziplinen Kleinkaliber, Luftgewehr und Luftpistole auszeichnen.

Kleinkaliber

Altersklasse: 1. Rolf Hillebrand 144 Ringe, 2. Martin Goldstein 141 R, 3. Georg Gievers 138 R Damenklasse: 1. Klara Reinholz 124 R Jugendklasse: 1. Yvonne Brilon 105 R Schützenklasse: 1. Benjamin Arendes 144 R, 2. Sascha Bielefeld 136 R, 3. Fabian Rehrmann 134 R.

Luftgewehr

Seniorenklasse: 1. Ferdi Evers 297 R Altersklasse: 1. Günther Rehrmann 299 R, 2. Rüdiger Kröhn 297 R, 3. Rolf Hillebrand 295 R Damenklasse: 1. Klara Reinholz 288 R, 2. Sandra Goldstein 284 R, Karin Riepe 281 R Schülerklasse: 1. Claire Sofie Goldstein 282 R, 2. Kevin Million 258 R, 3. Marvin Million 136 R Schützenklasse: 1. Sascha Bielefeld 285 R, 2. Marcel Fusch 257 R, 3. Joseph Gievers 127 R.

Luftpistole

Altersklasse: 1. Rolf Hillebrand 228 R Jugendklasse: 1. Yvonne Brilon 189 R Schützenklasse: 1. Jens Rengel 274 R, 2. Sascha Bielefeld 266 R, 3. Fabian Rehrmann 95 R Luftpistole aufgelegt: Altersklasse: 1. Rolf Hillebrand 280 R, 2. Rüdiger Kröhn 278 R.

Die Herbstmeisterschaft wurde zum letzten Mal, auf der „alten“ Schießbahn in Borgentreich ausgetragen. Die Schießsportabteilung hatte mit der Vereinigten Volksbank ein Crowdfunding für eine neue digitale Schießbahn durchgeführt. Die angestrebte Summe für dieses Projekt war schnell erreicht und wurde durch weitere Spenden aufgestockt. 2020 soll der Umbau der Schießanlage in der Schützenhalle erfolgen. Hansi Schumacher und Benjamin Arendes dankten allen, die sich für dieses Projekt stark gemacht hatten. Mit der Weihnachtsfeier endet die Saison.

Das erste Übungsschießen im neuen Jahr ist am Freitag, 3. Januar, vorgesehen Weitere Termine sind die Jahreshauptversammlung der Jungschützen am 17. Januar sowie die traditionelle Weihnachtsbaumsammelaktion „Wir holen ihren Alten ab“ am 18. Januar.