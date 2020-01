Im Heimatland des Vikars stand für die Gläubigen bereits ein gemeinsamer Gottesdienst in dessen Heimatkirche im Süden Indiens im Bundesstaat Kerala an. Ein Besuch bei der Familie von Vikar Douglas war ebenso auf dem Programm wie der Besuch einer Behinderteneinrichtung, wo die Pilger mit großzügigen Geldspenden den Heimbewohnern eine kleine Freude bereiteten.

15 Tage voller Eindrücke

Außerdem hat sich die Gruppe auf eine Rundreise durch Südindien begeben, die wie berichtet Douglas und Pastor Werner Lütkefend bereits geplant hatten, bevor der Vikar überhaupt wusste, dass ihn sein Bischof zurück in die Heimatdiözese Trichur im Bundesstaat Kerala rufen wird.

Vikar Douglas, der fünf Jahre im Pastoralverbund Borgentreicher Land tätig war und im Borgholzer Pfarrhaus gewohnt hat, ist nun wieder daheim – der Borgentreicher Reisegruppe beschert er allerdings noch ein beeindruckendes Indien-Abenteuer. Die 15-tägige Fahrt, die noch bis zum 21. Januar dauern wird, führt die Gruppe beispielsweise nach Wayanad, ein Paradies für Naturliebhaber, das für seine Kaffee-, Kardamon-, Pfeffer- und Gummiplantagen bekannt ist. Über weitere Stationen in landschaftlich reizvollen Regionen fliegt die Pilgergruppe dann weiter nach Hyderabad, der Hauptstadt des Bundesstaates Telanga im Zentrum der Hochebene Dekkan am Fluss Musi. Mit mehr als sieben Millionen Einwohnern ist sie eine der bevölkerungsreichsten Metropolen Indiens. Ebenfalls im Flieger geht es weiter in die Hauptstadt Delhi, wo in den folgenden Tagen einige Tempel sowie die Festungsanlage Red Fort besichtigt werden.

Gruppe reist auch zum Taj Mahal

Gegen Ende der Reise fährt die Gruppe mit dem Zug noch nach Amritsar an der pakistanischen Grenze, um Zeuge der Wachablösung zu werden. Nach der Rückkehr mit dem Flieger besichtigt die Reisegruppe das weltberühmte Taj Mahal sowie das Fort Agra, bevor es nach 15 Tagen mit sicher vielen interessanten und unvergesslichen Eindrücken für die bunt gemischte Gruppe aus den zehn Gemeinden der Orgelstadt wieder in die Heimat geht.

Nachfolger kommt Anfang Februar

Ein Abschied für immer von Vikar Douglas wird es aber wohl nicht. Wenn es ihm seine neue Priesterstelle erlaubt, will der 47-jährige Inder Pfarrer Werner Lütkefend während dessen dreiwöchigem Urlaub vertreten, kündigte Douglas Peter Cheruvathoor an. Dort wird er dann auf einen Landsmann treffen. Anfang Februar wird erneut ein indischer Priester diese Stelle antreten. John Paul Thaikkadan wird in das Pfarrhaus in Borgholz einziehen. Der 41-Jährige befindet sich derzeit in Paderborn im Praktikum und wechselt dann zum Pastoralverbund Borgentreich.