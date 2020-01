Nicolas Aisch (2. von rechts) kandidiert für die CDU Borgentreich als Bürgermeisterkandidat. Stadtverbandsvorsitzender Alexander Otto (links), Ehefrau Michaela Aisch und Kreisgeschäftsführer Fabian Lülff (rechts) haben ihm in Rösebeck zur Wahl gratuliert.

Borgentreich (WB/sis). Die CDU Borgentreich hat ihren Bürgermeisterkandidaten gewählt. Nicolas Aisch geht bei der Kommunalwahl am 13. September für die CDU ins Rennen. Er erhielt bei der Stadtverbandsversammlung in Rösebeck 98,3 Prozent der Stimmen.

Der 39-Jährige unterrichtet an der Sekundarschule in Borgen­treich Deutsch und Mathe. Der Familienvater lebt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Eissen. Nicolas Aisch möchte die Nachfolge von Amtsinhaber Rainer Rauch antreten, der angekündigt hat, nicht erneut für das Borgentreicher Bürgermeisteramt kandidieren zu wollen.

Keine weiteren Kandidatenvorschläge

Auf Initiative der Findungsgruppe und des Vorstandes wurde Nicolas Aisch den Mitgliedern vorgeschlagen. Weitere Kandidaten-Vorschläge gab es nicht.

Kandidat stellt sich und seine Ziele vor

Gut 60 Stadtverbandsmitgliedern, dem Stadtverbandsvorsitzenden Alexander Otto und dem Kreisgeschäftsführer Fabian Lülff stellte sich Nicolas Aisch vor.

Er nahm Stellung zu Windkraft, Schulentwicklung, Entwicklung der Stadt- und Ortsteile, Wirtschaft- und Landwirtschaft sowie zur Notwendigkeit von ehrenamtlichen Engagement.

Im Anschluss an seine Vorstellung stellte er sich den Fragen der Mitglieder.

Nach seiner Wahl gehörte seine Ehefrau Michaela Aisch zu den ersten Gratulanten. Zusammen mit dem Wahlkampfteam wird der frisch gewählte Bürgermeisterkandidat in die Vorbereitung des Wahlkampfes gehen.