Borgentreich (WB). Schon seit Jahrzehnten feiern die Frauen aus Borgentreich-Manrode ihren Weiberkarneval am Karnevalsfreitag. In diesem Jahr steigt das närrische Treiben am 21. Februar in der Berglandhalle. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.