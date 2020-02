In Borgentreich ist Feuerwehr zu einem Kaminbrand ausgerückt. Foto: Silvia Schonheim

Borgentreich (WB/sis). Zu einem Schornsteinbrand am Steinweg in Borgentreich sind am Dienstagnachmittag die Feuerwehrleute aus Borgentreich und Bühne mit 25 Mann ausgerückt.