Das Seniorenzentrum Borgentreich soll einen neuen Betreiber bekommen. Näheres dazu will die Geschäftsführung der Seniorenzen­trum Borgentreich GmbH aus Salzkotten am Donnerstag bei einer Betriebsversammlung mitteilen.

Von Ralf Benner

Wer die Einrichtung am Heidemühlenweg übernehmen wird, will Baranowski den Beschäftigten am Donnerstag, 20. Februar, in einer Betriebsversammlung mitteilen.

Geschäftsführer gibt Altersgründe für Betreiberwechsel an

„Wir stehen derzeit in intensiven Verhandlungen, unterzeichnet wurde aber noch nichts“, sagt der 79-Jährige. Nach eigenen Angaben will Baranowski das Seniorenzentrum aus Altersgründen in andere Hände geben.

Fachkräftequote ist aktuell nicht erfüllt

Aktuell hat das Seniorenheim mit einem Mangel an Pflegefachkräften zu kämpfen. Auf Anordnung der Heimaufsicht des Kreises Höxter darf die Einrichtung seit dem 18. Dezember 2019 keine neuen Bewohner aufnehmen, weil das Seniorenzentrum zu wenig eigene Fachkräfte hat. Das bestätigt Jörg Rothe, seit dem Jahr 2008 der Leiter des Heimes, dieser Zeitung.

Jörg Rothe ist seit 2008 der Leiter des Heimes. Foto: Silvia Schonheim Jörg Rothe ist seit 2008 der Leiter des Heimes. Foto: Silvia Schonheim

„Wir können aktuell die vorgeschriebene Fachkräftequote von 50 Prozent nicht erfüllen“, bedauert Rothe. Der Personalschlüssel für den Pflegedienst sieht nach Angaben von Rothe für die vorhandenen 55 Pflegeplätze insgesamt 20 Stellen – zehn Pflegefachkräfte und zehn Helfer – vor. Doch zurzeit seien in dem Haus nur 8,5 Fachkraftstellen besetzt.

Rothe zeigt durchaus Verständnis dafür, dass die Heimaufsicht reagieren und einen Aufnahmestopp verhängen musste.

Zehn Plätze können nicht belegt werden

Derzeit seien daher nur 45 Bewohner im Heim untergebracht, zehn Plätze frei. Nicht betroffen von der aktuellen Situation sind die Bewohner, die selbstständig in den 28 Seniorenwohnungen leben, die sich in einem zweiten Gebäude befinden.

„Die Anforderungen in der Pflege sind sehr hoch, zu wenig Personal führt da schnell zu Problemen, nicht bei der Pflege an sich, sondern bei der täglichen Planung“, erläutert Rothe die Lage.

„Uns fehlen dringend Pflegefachkräfte. Wir bieten auch Ausbildungsstellen an“, sagt Rothe. Das Problem des Fachkräftemangels in der Pflege bestehe nach seiner Beobachtung seit 2009 – und nicht nur in Borgentreich.

Schwieriger Standort für ein Altenheim

Gleichwohl sei die ländliche Orgelstadt ein schwieriger Standort für ein Altenheim. Für Beschäftigte gebe es sicherlich attraktivere Standorte. Die schlechte Bezahlung sei ebenfalls ein Problem. „Wir hoffen auf bessere Gehälter für die Pflege.“

Rüdiger Baranowski, Geschäftsführer der Seniorenzentrum Borgen­treich GmbH, hofft, dass in vier Wochen wieder Bewohner in dem Seniorenheim aufgenommen werden können – dann voraussichtlich mit neuem Betreiber.