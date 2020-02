Von Silvia Schonheim

Borgentreich (WB). Der Rat der Stadt Borgentreich hat am Dienstagabend den Haushaltsplan für 2020 verabschiedet. Das Haushaltsvolumen beläuft sich auf knapp 18 Millionen Euro (das WB berichtete am 11. Dezember). Die Chefs der Fraktionen haben sich in ihren Haushaltsreden zum umfassenden Zahlenwerk geäußert, Kritik und Lob ausgesprochen.

CDU

„Wir starten zwar mit einem Fehlbetrag mit etwas über 900.000 Euro“, sagte CDU-Fraktionschef Alexander Otto. Dennoch seien keine Steuererhöhungen geplant. „Das ist doch erfreulich“, meinte er. Die Hauptgründe für das Defizit würden nicht unbedingt in den geplanten Investitionen von knapp acht Millionen Euro liegen, „sondern leider viel mehr im Bereich der erhöhten Kreisumlage und der geringen Schlüsselzuweisungen vom Land.“

Auf diverse Investionsmaßnahme ging Otto in seiner Rede lobend ein – etwa auf die im Bereich Betreuung, Bildung und Spielplätze mit mehr als einer Million Euro oder in die Infrastruktur der Stadt: „Mit gut 3,8 Millionen Euro sind hier zum Beispiel Maßnahmen in Borgholz, Körbecke und auch Natingen zur Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen, zur Erneuerung von Wasser- und Abwasserleitungen geplant.“ Alexander Otto betonte, dass es der CDU-Fraktion wichtig sei, die angemeldeten Maßnahmen der Ortsvorsteher weitestgehend zu berücksichtigen – mit Augenmaß. Dieses vermisst die CDU bei der geplanten Investition von 240.000 Euro in einen Multifunktionsraum in Körbecke. Es müsse zunächst geklärt werden, ob es Fördermittel für dieses Vorhaben gebe.

SPD

Überrascht über den Haushaltsansatz für einen Multifunktionsraum als Anbau an die Halle in Körbecke zeigte sich auch die SPD-Fraktion. Hubertus Eikenberg forderte bei diesem Thema eine Gleichbehandlung aller Ortschaften. Er bezeichnete seine Fraktion als „Mahner“ und „Sparer“. Er stellte in seiner Haushaltsrede Forderungen für diesen Haushalt und die nächsten Jahre auf. Zu überdenken seien die eingeplanten Mittel für Zaunanlagen an verschiedenen Spielplätzen: „Möglichweise ist eine natürliche Umrahmung“, so Eikenberg, „sinnvoller.“ Eine höhere Priorität im Haushalt müsse der Wald bekommen: „Wir fordern, erheblich mehr Geld für die Aufforstung unserer Wälder bereitzustellen.“ Mittelfristig müssten zudem weitere Bauplätze in den Orten geschaffen werden: „Nicht nur attraktive Angebote wie Kindergarten, Schule oder Nahversorgung bewegen Familien zum Bleiben. Wir brauchen neue Bauplätze.“

Bündnis 90/Die Grünen

„Dieser Haushalt bildet viele Notwendigkeiten und weniger Wünsche ab“, sagte Christian Riepen von den Grünen in seiner Haushaltsrede. Seine Fraktion stimme diesem Haushalt 2020 zu. Der Fraktionschef lobte einige Investitionsmaßnahmen – etwa im Bereich der Sanierung des „maroden Trinkwassernetzes und auch im Abwassernetz“. Christian Riepen kritisierte aber auch fehlende Investitionen. Die Kommune müsse „endlich die ein oder andere E-Ladesäule aufstellen – etwa im Zuge der Sanierung des Orgelmuseums. Ähnliches gilt für Ladepunkte für E-Bikes.“ Den Radverkehr bezeichnete er als „vollkommen vernachlässigtes und belächeltes Pflänzchen in Borgen­treich.“ Es fehle ein Radverkehrskonzept und ein entsprechender Bedarfsplan.

Ein weiterer Kritikpunkt: „Das Rathaus und seine Sanierung findet sich auch dieses Jahr abermals im Haushalt wieder und leider wiederholt sich bei diesem Projekt die Steigerung der Kosten.“

Bürgerfraktion

Franz-Josef Wegener, Sprecher der Borgentreicher Bürgerfraktion, warnte vor geplanten Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren: „Die derzeitig niedrige Zinspolitik weckt Begehrlichkeiten. Ich bin da etwas konservativ. Denn Kredite müssen abgelöst werden. Wir werden das zum jetzigen Zeitpunkt nicht unterstützen.“ Bevor für die geplante Multifunktionshalle im Borgentreicher Schulbereich „keine konkreten Zahlen auf dem Tisch liegen, die finanzielle Aussagen zulassen, stehen wir diesem Projekt sehr skeptisch und kritisch gegenüber“, so Wegener. Jede öffentliche Förderung beinhalte schließlich, dass die Orgelstadt einen Großteil an Finanzmitteln selber aufbringen müsse. Wie bereits die CDU- und SPD-Fraktion, kritisierte Wegener auch den Anbau für die Gemeindehalle Körbecke. Dieser sei nicht erforderlich. „Hier fehlen uns Argumente, die den Anbau begründen könnten“, erklärte Wegener von der Bürgerfraktion.