Von Sylvia Rasche

Borgentreich-Borgholz (WB). Über moderne Umkleideräume und Duschen verfügt der Sportraum in der Borgholzer Stadthalle neuerdings. Diese werden pünktlich zum 55. Geburtstag des TTV Borgholz am Freitag, 28. Februar, ab 18 Uhr mit einem Tag der Offenen Tür offiziell eingeweiht.

Genutzt werden die Duschen schon seit der Vorrunde des Tischtennis-Kreispokals im Januar. Die letzten Arbeiten stehen aber noch aus und sollen bis zum halbrunden Geburtstag Ende des Monats fertig sein. „Die alte Situation war nicht mehr tragbar. Wir hatten keinen echten Umkleideraum und auch nur zwei provisorische Duschen“, freut sich Thorsten Justus, Vorsitzender des TTV Borgholz, über die Neuerung.

Alfred Justus hat gut 350 Stunden geleistet

30.000 Euro hat die Stadt Borgentreich in die neuen Räume investiert. Dazu kommen Eigenleistzungen des Vereins. Der Löwenanteil von gut 350 Arbeitsstunden geht auf das Konto von Vereinsgründer und Ehrenvorsitzenden Alfred Justus. „Mein Vater war fast jeden Tag auf der Baustelle“, sagt Thorsten Justus. 100 Stunden anderer Mitglieder kamen bei einem Arbeitseinsatz dazu.

Doch nicht nur der TTV Borgholz, sondern auch der Kindergarten, mit dem der Verein eine Kooperation unterhält, und die Zumba-Trainerin Petra Schwarz, die den Sportraum mit ihren Kursen einmal in der Woche nutzt, freuen sich über die modernen Umkleidemöglichkeiten.

130 aktive und passive Mitglieder

Vor genau 55 Jahren, am 28. Februar 1965, haben tischtennisbegeisterte Borgholzer um Alfred Justus den TTV gegründet. Heute ist der Verein der größte aktive Sportverein im Ort und hat 18 Mannschaften im wöchentlichen Spielbetrieb. Das sind 50 spielberechtigte Frauen und Männer sowie 60 spielberechtigte Mädchen und Jungen. Einmal in der Woche leitet Trainer Michael Rubisch von 15.30 bis 21 Uhr vier verschiedene Trainingsgruppen. Neben dem Jugendförderprojekt gibt es im engagierten Verein ein Startertraining und die Kooperation mit dem Kindergarten St. Josef. Insgesamt hat der Verein 130 aktive und passive Mitglieder.

Borgholzer Wappen freigelegt

Die Stadthalle, in der die Tischtennisspieler lange auf dem Steinboden ihrem Sport nachgingen, wurde 2001 erweitert und mit einem Sportraum ausgestattet. Dieser verfügt nun auch über moderne Umkleideräume. Bei den Arbeiten hat Alfred Justus ein kleines Juwel freigelegt. Beim Bau der Halle wurde über dem damaligen Eingang die Jahreszahl 1931 mit dem Borgholzer Wappen verewigt. Diese Jahreszahl befindet sich nun am Treppenfuß zum Eingang in die Duschen.

„Die restauriere ich auch noch richtig, damit man sie gut sehen kann“, sagt der Ehrenvorsitzende. „Dann haben wir nächstes Jahr wieder einen Grund zum Feiern. Das 90-jährige Bestehen der Stadthalle“, blickt er voraus.