Borgentreich (WB). Hubertus Eikenberg führt weiter die Borgentreicher Sozialdemokraten. Bei der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins in der Gaststätte „Zur Krone“ wurde Eikenberg als Vorsitzender für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Gewählt wurden auch die Kandidatenvorschläge für die Kommunalwahl am 13. September. Bestimmt und dann auch bekannt gegeben würden die Ratskandidaten aber erst nach der Kandidatenaufstellung bei der Stadtverbandsdelegiertenkonferenz am 6. März in Bühne, teilt die SPD mit.

Die Borgentreicher SPD will mit bewährtem Team die kommenden zwei Jahre gestalten. Zum Stellvertreter von Hubertus Eikenberg bestimmte die Versammlung Reiner Dohmann. Kassierer ist weiterhin Hubertus Herbold, Schriftführer bleibt Marcel Kröger. Beisitzer sind Andrea Henkenius, Carmen Watermeyer-Fels, Martin Koch und Claas Dohmann.

Als Delegierte für die Stadtverbandsdelegiertenkonferenz bestimmte die Versammlung Hubertus Eikenberg, Hubertus Herbold, Reiner Dohmann, Marcel Kröger und Carmen Watermeyer-Fels. Günter Schumacher wurde als Delegierter für die Kreisdelegiertenkonferenz am 21. März in Godelheim gewählt, bei der die Aufstellung des Landratskandidaten, der Kreistagskandidaten und der Reserveliste erfolgen soll.

„Ziel der SPD und der anderen Oppositionsparteien muss sein, die absolute Mehrheit der CDU im Rat Borgentreich zu brechen. Im Ortsteil Borgentreich wollen wir mindesten wieder einen Wahlkreis direkt gewinnen“, erklärte Hubertus Eikenberg. In Borgentreich werde weiterhin in Schule und Kinderbetreuung investiert. Dies spiegle sich im Haushalt im Umbau der Grundschule zu Jahrgangshäusern und der Planung einer neuen Sport- und Mehrzweckhalle wider. Der Windkraftausbau habe viele Gemüter erhitzt und werde wohl auch die Wahl im September beeinflussen. Die Planungen für eine Windkraftkonzentrationfläche mit Abstand von 1500 Metern zur Wohnbebauung könnte Ende 2020/Anfang 2021 beschlussfähig sein, so Eikenberg.