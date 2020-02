Borgentreich-Borgholz (WB/aho). Klassischer Gardetanz der WKF Willebadessen, lustiger Tanz in roten und blauen Säcken von den Stammtisch-Girls, gekonnter Bauchtanz von „Do Motee“ und ein rockiges 80er-Jahre-Potpourri von den Rotkäppchen aus Fürstenberg: Das gehörte zum Programm des Weiberkarnevals in Borgholz.

Bereits nach einer halben Stunde Programm schossen Überraschungsgäste aus Wethen den Vogel ab. Der Pilot und seine sechs bezaubernden „Stewardessen“ landete unangemeldet beim Borgholzer KFD-Karneval. Die jungen Männer hatte in der Zeitung von der Karnevalsveranstaltung gelesen und waren gekommen, um zu tanzen. „Vor fünf Jahren wollte die Truppe nicht mehr auftreten, da schlug ein Mitglied vor, doch jeweils beim Weiberkarneval aufzutreten. Im Umkreis von 50 Kilometern und für eine Kiste Bier als Lohn“, so kündigte Moderatorin Janett Cappell die Crew an. „Sie standen plötzlich an der Kasse, erklärten ihr Vorhaben und wir haben sie reingelassen, da muss man doch spontan sein“, berichtete Monika Werneke vom KFD-Team. Schon nach wenigen Minuten bebte der Saal und zum Schluss standen alle, viele auch auf dem Tisch. Im Stil der 1920er waren die Damen des Festkomitees gekleidet. Sie hatten das Motto „Die wilden 20er“ für diese Karnevalsession gewählt.

Weiberkarneval in Borgholz Fotostrecke

Foto: Astrid E. Hoffmann

Es wurde nicht nur getanzt, die ebenso belebenden Elemente des Karnevals fanden Gehör und wurden mit der Applaus-Rakete belohnt. Gisela Pauls und Elisabeth Mues nahmen die Eigenheiten verschiedener Nationalitäten auf die Schippe. Die bekannteste Blondine des Weiberkarnevals in Borgholz kommt aus Dalhausen. Ellen Sickes-Lange nahm in ihrer Büttenrede leise Abschied von der Bühne. „Soll ich noch ein Stückchen Schokolade essen“, Engelchen und Teufelchen der Mittwochsgruppe machten es Jürgens Ehefrau nicht leicht. In den Pausen tanzten etwa 200 Gäste. DJ Vanny sorgte für die Stimmungslieder.