Das Seniorenzentrum Borgentreich wird in Zukunft von der Hesena Care GmbH mit Sitz in Berlin betrieben. Foto: Silvia Schonheim

Von Ralf Benner

Borgentreich (WB). Das Seniorenzentrum Borgentreich wird in Zukunft von der Hesena Care GmbH mit Sitz in Berlin betrieben. Wie erwartet, ist den 60 Beschäftigten des Hauses am Heidemühlenweg am Donnerstag bei einer Betriebsversammlung der neue Betreiber vorgestellt worden .

Die Hesena Care GmbH, die zum Mutterkonzern Hesena-Management gehört, übernimmt zum 1. April den Betrieb und die Geschäfte der Borgentreicher Einrichtung. „Wir sind froh, mit Hesena einen zuverlässigen und kompetenten Betreiber gefunden zu haben“, sagte Rüdiger Baranowski, Geschäftsführer des bisherigen Betreibers, der Seniorenzentrum Borgentreich GmbH in Salzkotten, am Freitag dem WESTFALEN-BLATT auf Anfrage.

Alle 60 Mitarbeiter werden übernommen

Nach Unterzeichnung der Verträge waren Baranowski sowie Vertreter des neuen Betreibers – Hesena-Geschäftsführer Rainer Hettich, Hesena-Care-Geschäftsführerin Kirsten Fränzel, Anette Schmidt (Hauswirtschaft) und Marc Jansen (Rechnungswesen) – am Donnerstag vor die Belegschaft getreten, um die Übernahme zu verkünden. Die Beschäftigten hatten bereits am Mittwoch exklusiv aus dieser Zeitung von dem anstehenden Betreiberwechsel erfahren.

Die Beschäftigten hätten sich nach Verkündung des neuen Betreibers „erleichtert und entspannt“ gezeigt, nachdem Übernahmegerüchte in den vergangenen Jahren immer mal wieder ein Thema innerhalb der Belegschaft gewesen seien, teilte Baranowski am Freitag mit.

Zum 1. April würden alle Mitarbeiter des Hauses von der Hesena Care GmbH übernommen. „Der neue Arbeitgeber übernimmt alle Rechten und Pflichten aus den bisherigen Arbeitsverträgen“, erklärte Baranowski. Jörg Rothe werde weiterhin das Heim in der Orgelstadt leiten.

Bessere Gehälter in der Pflege angestrebt

Hesena Care GmbH ist nach Angaben von Baranowski seit zehn Jahren im Bereich Pflege tätig und führe bundesweit neun Seniorenzentren und eine ambulante Pflege in Berlin. Das Unternehmen sei überwiegend im Norden aktiv. In Ostwestfalen-Lippe betreibe Hesena zwei Häuser in Bünde und Detmold.

Der neue Betreiber habe signalisiert, sich im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen für bessere Gehälter in der Pflege zu engagieren. Eine Vergütung könne sich dabei etwa an den Richtlinien der Hesena orientieren. Der Betreiberwechsel böte zudem eine gute Chance, den von der Heimaufsicht des Kreises Höxter verhängten Aufnahmestopp für neue Bewohner wieder aufzunehmen. Der Belegungsstopp, der seit dem 18. Dezember 2019 gilt, war aufgrund von zu wenig Pflegefachkräften in dem Haus angeordnet worden.

Die Hesena Care GmbH aus Berlin übernimmt zum 1. April auch das Seniorenheim in Rödinghausen (Kreis Herford), das ebenso wie die Einrichtung in Borgentreich zur ehemaligen Habitat-Unternehmensgruppe mit Sitz in Salzkotten gehört hatte.