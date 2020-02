Aufforsten ist angesagt, „damit die Flächen wieder den Charakter eines Wald bekommen“, sagt Forstwirtschaftsmeister Hubert Hillebrand. Davon ist im Borgentreicher Stadtwald an einigen Stellen zurzeit nicht mehr viel zu sehen.

Von Silvia Schonheim

Borgentreich (WB). 20.800 junge Bäume sind nun im Borgentreicher Stadtwald gepflanzt worden. „Ich könnte ohne Probleme noch weitere tausend Setzlinge in den Boden bringen lassen“, sagt Forstwirtschaftsmeister Hubert Hillebrand. Die vorhandenen Schäden im Wald zu beheben, werde noch Jahre dauern.

Dürre hat dem Wald den Rest gegeben

„Den Schaden, den Friederike im Januar 2018 angerichtet hat, hätte die Forstwirtschaft ja noch behoben bekommen“, meint Fachmann Hillebrand. „Wenn nicht in 2018 und 2019 die Dürre und anschließend der Borkenkäfer gekommen wären.“ Ein gesunder Baum könne sich gegen Letzteren wehren, die Bäume seien aber nicht mehr gesund gewesen. Jetzt heißt es: Aufforsten, „damit die Flächen wieder den Charakter eines Waldes bekommen“, wie der Förster sagt. Davon ist an einigen Stellen zurzeit nicht mehr viel zu sehen.

Hubert Hillebrand hat 49 Jahre als Forstwirtschaftsmeister bei der Stadt Warburg gearbeitet. Im Mai 2018 hat er seinen Ruhestand in Teilen wieder aufgegeben und ist bei der Stadt Borgentreich eingesprungen.

Douglasie, Bergahorn, Spitzahorn, Buche und Wildkirsche

Die jetzt gelieferten Bäume sind in Bühne, Manrode, Natzungen und Drankhausen angepflanzt worden. „Wir müssen ja irgendwo anfangen“, meint der Oesdorfer. „Wir brauchen aber noch mindestens fünf Jahre, bis alle Flächen wieder aufgeforstet sind.“ Douglasie, Bergahorn, Spitzahorn, Buche und Wildkirsche – insgesamt knapp 21.000 Pflanzen – haben die zehn polnischen Mitarbeiter einer Baumschule aus Wietze innerhalb von einer Woche in den Boden gebracht. Über eine Großbestellung durch das Forstamt Willebadessen ist die Stadt beliefert worden. Fichten würden nicht mehr gepflanzt. „Die brauchen 1000 Liter Niederschlag pro Jahr, die gibt es bedingt durch den Klimawandel aber nicht mehr. Fichten sind hier nicht mehr überlebensfähig“, erklärt Hillebrand. Klimaresistenz sei gefragt.

Holz-Verbissschutz kommt Einsatz

Größere Flächen wurden vor der Pflanzaktion eingegattert, um die jungen Bäume vor Verbiss zu schützen. Das sei aufwändig und teuer, aber notwendig. Zwei Gatter, 475 und 625 Meter lang, sind in Manrode aufgestellt worden. In Natzungen wurden ebenfalls zwei Gatter installiert, 285 und 280 Meter lang. Für einzelne Pflanzen kommt erstmalig ein ökologischer Holz-Verbissschutz zum Einsatz. „Im Gegensatz zu den üblichen Kunststoffhülsen“, so Hillebrand, „verrottet dieser nach zehn Jahren.“ Die Plastikröhrchen müssten entsorgt werden, das würde womöglich vergessen. „Dann liegt der Müll im Wald rum.“

Hubert Hillebrand geht davon aus, dass bis zu 90 Prozent der jungen Bäume angehen werden. Jede Pflanze habe plus Setzen etwa 1,70 Euro pro Stück gekostet. Die Stadt Borgentreich plant jetzt, EU-Fördermittel für die Wiederaufforstung zu beantragen.