Borgentreich (WB). Ein Chorkonzert mit einem Gastchor wird am Samstag, 29. Februar, um 19 Uhr in der St.-Blasius-Pfarrkirche in Körbecke beginnen. Dort wird die Gruppe „Kreuz & Quer“ aus Körbecke auf die Gruppe »Querbeat« aus Espenau treffen. Der Eintritt beträgt acht Euro pro Person, ermäßigt werden vier Euro fällig.