An dem Cover für seinen vierten Krimi „Der Fluch von Eddessen“ hat Autor Michael Colberg-Engemann – bekannt unter dem Pseudonym Emlin Borkschert – mitgearbeitet. Wie von Kinderhand hat der 45-Jährige das Kinderhaus Eddessen mit Wachsmalstiften gemalt. An diesem frei erfundenen Ort und an den Fischteichen in Manrode spielt der Krimi mit Lokalkolorit. Foto: Silvia Schonheim

Von Silvia Schonheim

Manrode (WB). Pünktlich zur Leipziger Buchmesse im März kommt der vierte Krimi von Michael Colberg-Engemann aus Manrode in die Buchläden. „Der Fluch von Eddessen“ lautet der Titel des Krimis, der erneut viel Lokalkolorit enthält.

In der Warburger Buchhandlung Podszun präsentiert der unter dem Pseudonym Emlin Borkschert bekannte Autor am verkaufsoffenen Sonntag, 5. April, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr sein neues Werk.

Zwei Jahre am Buch gearbeitet

„Zwei Jahre habe ich an dem Buch gearbeitet – am 11. März ist der geplante Erscheinungstermin“, freut sich der 45-Jährige. „Nach der Kommissarin Grit Loch in meinen ersten beiden Ostseekrimis und dem Hauptkommissar Emil Storck von der Kripo Höxter in ‚Rabenvatersorgen‘ habe ich eine komplett neue Figur geschaffen“, erzählt der Autor. Den angehenden Journalisten Focke Löhr. „Ein ganz mutiger Typ, der auch mal die Klappe aufmacht“, sagt Colberg-Engemann.

Zum Inhalt: Focke Löhr erhält aus seinem Heimatdorf Manrode einen unerwarteten Hilferuf. Es geht um Kinder. Der 23-Jährige begibt sich in das kleine Dorf in der ostwestfälischen Provinz, das er vor vielen Jahren nach der Scheidung seiner Eltern verlassen und seitdem nie wieder besucht hat. Kaum angekommen, wird eine Leiche an den Manroder Fischteichen gefunden.

Reihe mysteriöser Vorfälle

Es ist der Auftakt einer Reihe mysteriöser Vorfälle, die Focke ins Kinderhaus Eddessen führen, wo sein Vater als Betreuer gearbeitet hat. Dann verschwindet dort eines der Kinder. Focke entdeckt, dass sein Vater mehr darin verwickelt ist, als ihm lieb ist. Und auch die Geschichte seiner eigenen Kindheit muss neu geschrieben werden...

„Das Kinderhaus, das in meinem Krimi direkt gegenüber der Klus Eddessen liegt, habe ich frei erfunden“, sagt Michael Colberg-Engemann. „Der Fluch von Eddessen“ spiele zwar in Manrode, sei aber im Vergleich zu seinem dritten Buch „Rabenvatersorgen“ weniger stark auf die Region bezogen. „Die Handlung muss halt irgendwo spielen – warum nicht hier“, meint der 45-Jährige, der seit 2009 mit seinem Mann Karsten Engemann in Manrode wohnt.

Druck beginnt in der nächsten Woche

In der nächsten Woche geht das Buch im Holzmindener Verlag Jörg Mitzkat in den Druck. Michael Colberg-Engemann ist schon gespannt darauf, das erste Exemplar in den Händen halten zu können. „An dem Cover habe ich mitgearbeitet“, sagt er.

Ein augenscheinlich von Kinderhand gemaltes Bild sollte das Kinderhaus Eddessen zeigen. „Ich habe kurzerhand selbst zu den Wachsmalstiften gegriffen und gemalt“, sagt er.

Michael Colberg-Engemann träumt davon, irgendwann von seiner Autorentätigkeit leben zu können. „Das wäre sehr schön“, meint er. „Bis dahin arbeitete ich aber weiterhin als kaufmännischer Angestellter in einer Heizungs- und Sanitärfirma“, sagt er lachend.

Zwei Jahre hat er für den Krimi „Der Fluch von Eddessen“ recherchiert und geschrieben. „Die meiste Zeit sitzt man alleine am Schreibtisch“, so Michael Colberg-Engemann. Deshalb freut er sich jetzt auf die Lesungen und Buchpräsentationen, die kommen: „Es ist toll, wenn man dann auch mal eine Rückmeldung bekommt.“