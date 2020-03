Borgentreich (WB). Alexander Ernst ist zum neuen Löschgruppenführer in Lütgeneder gewählt worden. Er tritt die Nachfolge von Ralf Wille an.

Alexander Ernst war zuvor stellvertretender Löschgruppenführer. Diese Aufgabe übernimmt nun Björn Stiewe.

Auch Ehrungen und Beförderungen standen bei der Jahreshauptversammlung der Kameraden auf der Tagesordnung.

Verleihung von Leistungsabzeichen

Niklas Stickeln und Carsten Sö­the erhielten das Leistungsabzeichen in Silber. Das Leistungsabzeichen in Gold mit blauem Grund bekam der Kamerad Thomas Hagemann. Das Leistungsabzeichen Gold mit rotem Grund erhielt Benjamin Warnke. Für die 25. Teilnahme am Leistungsnachweis wurden Elmar Nolte und Michael Stickeln geehrt. Für die 30. Teilnahme bekam Ralf Wille das Leistungsabzeichen.

Beförderungen ausgesprochen

Emanuele Solfato und Marcel Purkhart wurden zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Lehrgangsteilnehmer ausgezeichnet

Den Atemschutzlehrgang absolvierten Carsten Söthe, Mark Menne, Emanuele Solfato und Niklas Stickeln. Am Lehrgang „Technische Hilfe“ nahmen im vergangenen Jahr Emanuele Solfato und Benjamin Warnke teil. Kevin Vössing erhielt für seine Teilnahme am ABC-Lehrgang eine Urkunde.

Treue Mitglieder geehrt

Für 40 Jahre Mitgliedschaft im Förderverein Lütgeneder wurden Hardy Handermann, Dieter Stickeln und Erwin Nolte geehrt. Johannes Becker, Clemens Wennekamp und Reinhold Wennekamp sind seit 50 Jahren Mitglieder.