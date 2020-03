Von Silvia Schonheim

Friedhöfe in Bühne und Borgholz sind Thema

„Wir haben erstmal mit zwei Friedhöfen angefangen, bei denen wir den größten Handlungsbedarf gesehen haben“, erläutert Rainer Rauch. Experten des Kasseler Büros „PlanRat“ haben sich mit den Friedhöfen in Bühne und Borgholz beschäftigt.

„Aus diesen Ergebnissen wollen wir lernen und sie auf die anderen Friedhöfe im Stadtgebiet übertragen“, denkt Rauch pragmatisch. Jeder Friedhof werde seine eigene Note erhalten. Klar sei aber auch, dass angesichts der Vielzahl an möglichen Bestattungsformen nicht jede auf jedem Friedhof angeboten werden könne, betont Rainer Rauch.

Flächengröße reicht aus

Grundsätzlich sehen die Experten von „PlanRat“ bei keinem der Friedhöfe im Stadtgebiet Erweiterungsbedarf: „Die Flächen sind ausreichend, weil für ein Urnengrab weniger Platz als für eine Erdbestattung benötigt wird“, erklärt Elvira Tewes vom städtischen Bauamt.

Und so wird auch der Borgholzer Nordfriedhof nicht erweitert. Die für eine Erweiterung vorhandene Fläche „bleibt aber wie bisher bestehen“, so Rauch. Die pflegefreien Grabstellen für Urnen- und Erdbestattungen seien in Borgholz ausgebaut worden und Urnenwahlgräber hinzugekommen. Der Burgfriedhof im Ort solle perspektivisch aufgegeben werden.

In Körbecke gibt es seit 2018 das Urnenwahlgrab

Der Friedhof in Bühne ist ebenfalls von dem „PlanRat“-Büro begutachten worden. „Hier ist erst vor drei Wochen eine Fläche für Urnenrasengräber angelegt worden. Die Begräbnisform ist völlig pflegefrei“, so Elvira Tewes. Bereits seit 2018 gebe es auch die Möglichkeit eines namenlosen Urnenreihengrabs. In Bühne sei zudem eine Urnengemeinschaftsanlage eventuell in Form eines Kolumbariums angedacht, ergänzt Bürgermeister Rainer Rauch.

In Natingen ist im Jahr 2019 eine Urnengemeinschaftsanlage gebaut worden. Die Hinterbliebenen sind bei dieser Form der Bestattung von der Grabpflege befreit, das übernimmt die Stadt Borgen­treich. Die Angehörigen haben die Möglichkeit, angemessen an der Grabstätte zu trauern. Der Name eines jeden Verstorbenen wird in dem Rund zu lesen sein. Insgesamt bietet die Anlage Platz für 64 Urnen.

Bereits in 2018 sind einige Neuerungen erfolgt. In Großeneder bieten Reihengräber den Hinterbliebenen die Möglichkeit, nur einen schmalen Optionsstreifen vor dem Grabstein zu pflegen. In Lütgeneder und Rösebeck sind Urnenreihengräber als Rasengrab möglich, in Körbecke gibt es seit 2018 das Urnenwahlgrab.

Seit 2015 schon Thema

Wie die Entwicklung auf den Friedhöfen im Stadtgebiet weitergeht, ist – abgesehen von den Friedhöfen in Borgholz und Bühne – noch nicht klar: „Das ergibt sich in den nächsten Wochen. Wir befinden uns in enger Absprache mit den Ortsvorstehern“, erklärt Elvira Tewes.

Das Thema Friedhofsentwicklung beschäftige die Stadt bereits seit längerem – etwa seit 2015. Bürgermeister Rauch betont, dass die Umgestaltung der Friedhöfe im Stadtgebiet ein langer Weg sei: „Wir reden hier über Jahrzehnte, denn es sind die Ruhezeiten für vorhandene Gräber zu beachten.“ Bei dem sensiblen Thema befinde sich die Stadt zudem stets in enger Abstimmung mit den Ortsvorstehern, die die Wünsche im jeweiligen Ort kennen. „Wir nehmen uns bewusst diese Zeit“, so Rauch.

Orte der Begegnung

Friedhöfe seien heutzutage mehr als „nur einfach der Ort der Bestattung. Sie sind auch Treffpunkte, Orte der Begegnung“. Aus diesem Grund möchte die Stadt auch eine gewisse Aufenthaltsqualität bieten. So sei etwa ein Ziel, den Pflegestandard auf den städtischen Friedhöfen zu erhöhen. „Aus meiner Sicht ist uns das mit der Einstellung eines zweiten Gärtnermeisters beim Bauhof bereits gut gelungen“, sagt Verwaltungschef Rauch.

Desweiteren investiert die Stadt auch in die Trauerhallen auf den städtischen Friedhöfen. Elvira Tewes: „In Lütgeneder wird zum Beispiel derzeit das Dach grundlegend saniert, eine Innensanierung wird vorgenommen und es wird in sanitäre Einrichtungen investiert.“ In Manrode sei eine Dachsanierung bereits erfolgt, auch in den Ortschaften Borgholz und Rösebeck habe es Sanierungsarbeiten an den Hallen gegeben, neue Sanitäreinrichtungen seien geschaffen worden.