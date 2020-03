Von Astrid E. Hoffmann

Hygiene steht an erster Stelle

Zunächst hieß es für alle, eine Schutzhülle über die Schuhe zu ziehen und Overall, Gummistiefel und Gummihandschuhe anzulegen. Denn Hygiene steht an erster Stelle in dem landwirtschaftlichen Betrieb. Dann machten sich die Besucher verschiedener Schlachtbetriebe und Futterhändler ein Bild von den Bedingungen im Betrieb für mehr Tierwohl und hörten sich im Anschluss Referate an.

Die Familie Lange – Edith und Klaus mit Sohn Jonas und Klaus‘ Bruder Rainer Lange – betreibt eine Schweinezucht: von der Besamung über die Geburt und Aufzucht der Ferkel bis zum Verkauf. 156 Hektar Nutzfläche stehen zur Verfügung. Derzeit gibt es dort 450 Zuchtsauen, 2200 Ferkelaufzuchtplätze und 500 Mastplätze.

Kaltstall und Warmstall

Da der Landwirtsfamilie die Tiere am Herzen liegen, suchten sie nach Verbesserungsmöglichkeiten und wurden dabei auf das MuD Tierschutz aufmerksam. Dieses ist Teil der Tierwohlinitiative des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Projektträger ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Das Vorhaben schließt die Lücke zwischen Forschung und Praxis und begleitet die Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben für Betriebe in der Praxis.

Der vorhandene Wartestall, in dem die Zuchtsauen die meiste Zeit des Jahres verbringen, sollte um einen Außenklima-Stall erweitert werden. Außerdem wollte Klaus Lange den Tieren Beschäftigungsmaterial und Raufutter (etwa Gerstenstroh) anbieten. Die Langes bewarben sich als Demonstrationsbetrieb und erhielten 2017 den Zuschlag. Nach viel Planung wurde der Außenklima-Stall (Kaltstall) 2019 an den (Warmstall) angebaut.

Fünf Quadratmeter pro Tier

Die Tiere können jetzt selbstständig durch die mit Plexiglasklappen versehenen Durchgänge nach draußen oder nach drinnen gehen. Draußen gibt es Raufutter, womit die Tiere etwa zwei Stunden pro Mahlzeit beschäftigt sind – im Gegensatz zur normalen Fütterung, die 10 bis 15 Minuten dauert. „Da gehen vier Rundballen pro Woche über den Futtertisch“, berichtete Klaus Lange seinen Besuchern bei der Führung.

Der Kaltstall hat zwei große Buchten, die durch einen Raum für die Eber getrennt sind. Die ausgewachsenen Sauen sind so von den Jungsauen separiert. „Wir wussten zunächst nicht, wie die Tiere mit der so gewonnen Freiheit umgehen würden“, so Lange. „Jedes Tier hat bei uns nun fünf Quadratmeter Platz, ‚Tierwohl‘ verlangt nur 2,7 Quadratmeter pro Tier“, sagt Lange. Im Warmstall, der über eine computergesteuerte Be- und Entlüftung verfügt, nutzen die Tiere die Mehrboxen-Abruffütterung.

Sechsstellige Summe investiert

Die Vorstellung des Betriebes im Rahmen von Führungen gehört zum MuD-Programm. Mittlerweile wurden insgesamt mehr als 250 Besucher durch den Stall geführt. Rudolf Borghoff und Jürgen Amediek von der Landwirtschaftskammer NRW, Mareike Albert von der Firma Tönnies (Abteilung Live­stock), Tierarzt Dr. Christoph Sudendey aus Büren sowie Fachberater und -lehrer Dr. Jörg Bauer referierten im Anschluss an die Führung zu verschiedenen Themen rund um Tierwohl und -schutz.

Die Lange GbR erhielt eine sechsstellige Summe für die Baumaßnahmen, 60 Prozent der Kosten mussten sie selbst aufbringen. „‚Tierwohl‘ ist unsere Chance. Der Betrieb hat funktioniert, aber wir wollten etwas positiv verändern“, erklärten die Betriebsleiter. Durch die Finanzspritze wurde ihnen die Entscheidung leichter. Allerdings hat Tierwohl auch seinen Preis, denn mehr Platz für Tiere oder die Fütterung verursachen Kosten: „Pro Ferkel sind das drei Euro.“