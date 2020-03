Rösebeck (WB). Die Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbandes Rösebeck ist unlängst in der Bördeblickhalle abgehalten worden. Dabei stand auch die Neuwahl des Vorstandes auf der Tagesordnung. Zudem ging es um die Kandidatenkür für die Kommunalwahl.

Bevor der Vorstand gewählt werden konnte, wurden langjährige Mitglieder für ihre Treue zur Partei ausgezeichnet. Seit 25 Jahren gehören Alfons Köster, Josef Köster und Rudolf Stoppelkamp der CDU an. Die Jubilare erhielten die Silbernadel und Urkunden von dem amtierenden Bürgermeister Rainer Rauch.

Vorsitzender bleibt Rudolf Stoppelkamp

Unter der Wahlleitung von Rauch wurde der Vorsitzende Rudolf Stoppelkamp in seinem Amt bestätigt. Der stellvertretende Vorsitzende Hubertus Becker wurde ebenfalls wiedergewählt. Auch die Schriftführerin Julia Robrecht und der Mitgliederbeauftragte Rafael Weber wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zu Beisitzern wurden Alfons Köster und Andreas Walter wiedergewählt.

Sanierung des Wassernetzes ein Thema

Rafael Weber wurde einstimmig als Ratskandidat für den Stadtrat gewählt. Der Bürgermeisterkandidat Nicolas Aisch aus Eissen stellte sich den Mitgliedern vor und nutzte die Gelegenheit, seine Themen kurz anzusprechen. Die Sanierung des Wassernetzes, Baugebiete, das Schulzentrum, das Gewerbegebiet „Am Spiegelberg“ und die Generation „60plus“ waren Themen, die Aisch und auch der anwesende CDU-Stadtverbandsvorsitzende Alexander Otto mit den Anwesenden diskutierten. Bürgermeister Rauch berichtete Aktuelles aus dem Rathaus bezüglich des Corona-Virus.

Stadtverband tagt später

Ursprünglich sollte am Dienstag auch der Stadtverband der CDU in Rösebeck zusammenkommen, um endgültig die Kommunalwahlkandidaten für das Stadtgebiet und die Wahlkreise zu bestimmen. Dieses Treffen ist wie fast alle Veranstaltungen in diesen Tagen abgesagt worden.