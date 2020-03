Im Rückblick auf das vergangene Jahr wurde vor allem die Kopfweidenpflege an der Eggel gemeinsam mit der Löschgruppe Lütgeneder, das Schnupperangeln für die Jugendangler sowie verschiedene Vereinsaktivitäten an der Angelhütte hervorgehoben.

Günther Müller wurde zudem bei dem Treffen für 40-jährige Mitgliedschaft im ASV Lütgeneder (davon 34 Jahre im Vorstand als Jugendwart und als zweiter Vorsitzender) sowie für 40-jährige Mitgliedschaft im Landesfischereiverband Westfalen und Lippe ausgezeichnet. Walter Rose wurde zudem für 25-jährige Vorstandsarbeit als Jugendwart geehrt. Josef Kreter ist bereits 25 Jahre Mitglied im ASV Lütgeneder.

Als Jahressieger 2019 (ermittelt aus den Vereinsangeln in 2019) wurde Romeo Solfato vor Werner Kreter und Alexander Krahn (beide 2. Platz). Bester Jugendangler beim Anangeln wurde Adrian Knoblauch.

2020 soll die Infrastruktur am Vereinsheim weiter verbessert werden, berichtet der Verein. Dazu sind verschiedene Termine vorgesehen. Ob sie stattfinden, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Krise ab. Geplant sind am 1. Mai das Anangeln mit Maitreffen, am 2. Mai das Jugend-Freundschaftsangeln, am 21. Mai der Vatertagstreff mit Forellenbraten, am 13. Juni das Aalangeln, am 8. August das Sommerfest, am 26. September das Abangeln sowie am 30. Dezember der Jahresabschluss.