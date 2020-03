Heimatfilmer Franz Winkel an seinem Arbeitsplatz: Dort überspielt er die aufgenommenen Filme auf die Videokassetten. Er besitzt mittleweile eine wahre Fundgrube an Aufnahmen aus dem Borgentreicher land. Ein kleiner Schatz. Foto: Astrid E. Hoffmann

Von Astrid E. Hoffmann

Borgentreich (WB). Es gibt in Borgentreich kaum ein Ereignis aus den vergangenen 23 Jahren, dass nicht auf Film gebannt wurde. Und seit 20 Jahren sitzen die Bewohner des Borgentreicher Seniorenzentrums in der ersten Reihe, wenn der Bau eines Geschäftshauses oder der Festzug der Schützen von Heimatfilmer Franz Winkel vorgeführt wird.

86-Jähriger behrrscht die Technik

Ein Fernseher und einen Videorekorder, mehr braucht es dazu auch in digitalen Zeiten nicht. Diese Technik beherrscht der 86-Jährige und damit können auch die Seniorenheimbewohner etwas anfangen.

Angefangen hat die Leidenschaft für das Filmen bei einer Familienfeier. „Es war 1997 als ein Verwandter die ganze Feier in der Gaststätte Krone gefilmt hat“, berichtet Franz Winkel. Da kam ihm der Gedanke: „Das machst du auch.“ Eine Kamera war schnell gekauft, manches Zubehör konnte er gebraucht erwerben.

Inzwischen hat Franz Winkel auch eine Digitale Filmkamera, aber mit dem kleinen Chip ist es nicht immer einfach. „Mit meinen Händen habe ich Kohlen geschaufelt, die sind für so kleine Plättchen gar nicht ausgerichtet“, sagt er mit einem Schmunzeln. >

Filmstunde mit Franz Winkel

Nach seiner Lehre und dem Abschluss zum Schuhmacher war er sieben Jahre im Straßenbau tätig. Einen Job in seinem gelernten Beruf gab es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Nach einer Arbeit beim Schreiner kam er dann in die Desenberg-Kaserne, heute als Zentrale Unterbringungseinheit für Flüchtlinge (ZUE) bekannt, unter. Dort war er bis zum Eintritt ins Rentenalter als Heizer tätig, da wurden noch Kohlen geschippt.

Ob beim „Tag der offenen Tür“ der Borgholzer Dreschflegel, diversen Schützenfestzügen oder dem Abriss und Neubau von Gebäuden: Franz Winkel filmt immer.

So auch als im Jahr 2000 die ersten Bagger anrollten, um die Baugrube für das Seniorenzentrum auszubaggern. Er begleitet die gesamte Bauphase und den Innenausbau. Als die ersten Bewohner sich an hausinternen Veranstaltungen erfreuten, filmte Franz Winkel auch diese. Damit war die Idee geboren, die nun ihren 20. Geburtstag feiert: Filmstunde mit Franz Winkel.

Alle 14 Tage ein Filmnachmittag

Alle vierzehn Tage ist er zur festen Zeit am Ort und zeigt was in der Orgelstadt passiert. Vom Abriss eines Gebäudes bis zur Renovierung der Kirche, vom Karneval bis zum Pflanzenflohmarkt hat er alles auf den Chip gebannt. Natürlich hat der agile Filmer auch Hochzeiten, Taufen und sonstigen Feiern aufgenommen.

Einen Computer hat er übrigens bis heute nicht, aber vom Chip auf die geliebten Videokassetten überspielen und unnötige Passagen herauslassen, das beherrscht er aus dem Eff-Eff.