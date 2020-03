Von Sylvia Rasche

Borgholz (WB). Als die E-Mail kam, saß Sophia Justus im Unterricht an der Nampa High School, mehr als 8000 Kilometer Luftlinie von ihrem Heimatort Borgholz entfernt. In der Pause hat sie den deutschen Text gleich dreimal gelesen, um sicher zu gehen, alles richtig zu verstehen. Doch es gab keine Zweifel: Ihr Gastschuljahr in den USA war zu Ende – gut drei Monate eher als geplant.

Stipendium des Parlamentarischen Patenschafts-Programms

Die 16-Jährige hatte ein Stipendium des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) des Deutschen Bundestages bekommen und ging seit dem vergangenen August nicht mehr am Städtischen Gymnasium in Beverungen, sondern an der Nampa High School im Bundesstaat Idaho zur Schule. Das Coronavirus hat nun dafür gesorgt, dass ihre Zeit in den USA schneller vorbei war als geplant. „Es ging am Ende wirklich alles sehr schnell. Von einigen Freunden in den USA konnte ich mich gar nicht richtig verabschieden“, berichtet die Borgholzerin.

Am Donnerstag kam die Mail, am Freitag war ihr letzter Schultag, am Dienstag stieg sie in den Flieger zurück nach Deutschland und wurde Mittwoch von ihren Eltern und ihren beiden Schwestern am Flughafen Frankfurt in Empfang genommen. „Jetzt muss ich erst mal richtig ankommen“, braucht die Borgholzerin Zeit, das schnelle Ende ihres amerikanischen Jahrs zu verarbeiten.

Aufgenommen wie ein Familienmitglied

Denn in den USA hat sie alles so angetroffen, wie sie es sich erträumt hatte. „Ich hatte eine tolle Gastfamilie. Den Eindruck hatte ich schon im Vorfeld, als wir uns nur aus E-Mails kannten. Vor Ort hat es sich dann bestätigt, dass ich mit der Familie sehr viel Glück hatte“, berichtet Sophia Justus. Gastmutter Larissa, Gastvater Garren, und die drei kleinen Gastgeschwister Blair (6 Jahre), Eleanor (4) und Iris (1) nahmen die Deutsche wie ein Familienmitglied auf, unternahmen viel zusammen und organisierten sogar eine Tischtennisplatte, damit die begeisterte Sportlerin, die seit frühester Kindheit beim TTV Borgholz Tischtennis spielt, nicht ganz auf ihr Hobby verzichten musste. Außerdem stellten sie in aller Eile auch noch eine spontane Abschiedsparty auf die Beine.

„Cross Country“ im Herbst, Skilanglauf im Winter, Bahnlauf im Frühjahr

Sportlich hat sich Sophia Justus an der High School allerdings umorientiert. Da Tischtennis nicht zum großen Angebot der Schule gehörte, probierte sie „Cross Country“ im Herbst, Skilanglauf im Winter und Bahnlauf im Frühjahr aus. „Sport wird an amerikanischen Schulen groß geschrieben. Wir haben oft Wettkämpfe gegen andere Schulen ausgetragen. Schön wäre, wenn es das auch in Deutschland geben würde“, meint die 16-Jährige. Im Ski-Langlauf hat sie für ihre Schule im Wettbewerb sogar den ersten Platz heraus geholt. „Ich stand vorher noch nie auf Langlaufski. Ich kannte nur Abfahrtski aus dem Urlaub. Es hat aber sehr viel Spaß gemacht“, berichtet die Gastschülerin.

Da der Austausch vom Parlamentarischen Patenschafts-Programm des Deutschen Bundestages organisiert war, gab es auch einen einwöchigen Aufenthalt in Washington D.C. Dort standen Sehenswürdigkeiten genauso auf dem Programm wie persönliche Treffen mit Politikern. „Wir hatten die Möglichkeit, mit US-Senatoren und Mitgliedern des Repräsentantenhauses zu sprechen. Das war sehr interessant“, blickt Sophia Justus, deren persönlicher Pate des Programms der heimische Bundestagsabgeordnete Christian Haase war, zurück.

Corona im täglichen Leben zunächst nicht präsent

Ausflüge führten die Gymnasiastin zudem unter anderem nach New York. „Das vergangene Wochenende hätten wir in Montana verbracht. Aber das ist ja nun nichts mehr geworden. In den drei Monaten, die ich noch in den USA geblieben wäre, stand noch einiges auf dem Programm“, berichtet Sophia Justus. Inzwischen ist aber auch „ihre“ Schule in Nampa wegen des Virus geschlossen. „Anfangs haben wir das Corona-Thema im täglichen Leben gar nicht so wahr genommen. Aber spätestens als Donald Trump die Grenzen geschlossen hat, war es sehr präsent“, berichtet die 16-Jährige.

Und letztlich sorgte das Virus nun auch für den Abbruch ihres ganz persönlichen amerikanischen Traums. Auch wenn das Ende abrupt kam, kann Sophia Justus ein Auslandsjahr nur empfehlen. „Es war eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte“, betont die Borgholzerin, die nach den Osterferien von der Nampa High School wieder zum Städtischen Gymnasium Beverungen zurück kehrt.