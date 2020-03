Von Daniel Lüns

Chance für kleine Anbieter

„Gerade für kleine Anbieter ist es oft ein Problem, eine eigene Plattform zu entwickeln“, erklärt Vera Prenzel. Die Mitarbeiterin der Bürgerinitiative hatte daher die Idee, die Angebote für Borgentreich zu sammeln. „Seit Jahren setzen wir uns für die regionale Versorgung, regionale Lebensmittel, den Klimaschutz und den Erhalt landwirtschaftlicher Strukturen ein. Wir wollen etwas für die Region tun. Und so hat man gerade in der Corona-Zeit eine Anlaufstelle“, sagt die Projektleiterin von „Kulturland isst“.

Kontakt per E-Mail

Das Ganze funktioniert so: Wer in Borgentreich einen Liefer- oder Abholservice anbietet oder als Händler weiterhin geöffnet hat, der wendet sich an die Bürgerinitiative. Die Kontaktdaten mit Informationen zum Angebot werden per E-Mail an die Adresse info@bi-boerdeland.de geschickt. Vera Prenzel ist zudem erreichbar unter Telefon 05643/949870.

Erste Reaktionen folgten schnell

„Die Liste werden wir dann auf unserer Facebook-Seite und auf unserer Webseite veröffentlichen“, erklärt Prenzel. „Sie wird immer wieder aktualisiert und ergänzt.“ Die Angebote werden zudem auf der Facebook-Seite der BI als Posts veröffentlicht. Ende vergangener Woche hat Prenzel das Angebot ins Leben gerufen, erste Reaktionen folgten schnell.

Laufzeit ist noch nicht begrenzt

Die Fleischerei Alfred Brilon in Borgentreich zum Beispiel macht auf einen zusätzlichen Lieferservice aufmerksam (erreichbar unter Telefon 05643/478). Der DRK Ortsverein Bühne bietet an, für Menschen, die einer Corona-Risikogruppe angehören oder in Quarantäne leben, einkaufen zu gehen (erreichbar montags bis freitags, 10 bis 12 Uhr, unter Telefon 0151/22211919). Auch Hofläden, die zurzeit geöffnet sind, werden in die Liste aufgenommen.

Im Laufe des Freitags sind die ersten Angebote bereits im Internet veröffentlicht worden. „Wir werden jetzt abwarten, wie die Resonanz auf die Aktion ausfällt“, sagt Vera Prenzel. „Für die Zeit, in der uns Corona in Atem hält, werden wir das Ganze laufen lassen.“